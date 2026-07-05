Weekly Horoscope July 5-11 2026: तुला को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, मीन रहें सतर्क! जानें आपकी राशि का पूरा हाल

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही थोड़ा खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। पूरे सप्ताह तमाम तरह की उतार-चढ़ाव भरी स्थितियों के बने रहने के बावजूद यदि आप धैर्य और विवेक को बनाए रखते हैं, तो चीजें अंततः आपके पक्ष में जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे, उतनी ही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सप्ताह के पूर्वार्ध में भुगतान के अटकने की समस्या आ सकती है। इस दौरान आपको जोखिम भरे निवेश अथवा धन उधार देने से बचना चाहिए। अपनी देनदारियों को समय से चुकाने का प्रयास करें। नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय शुभता लिए रहेगा। इस दौरान रोज़ी-रोज़गार के संबंध में की गई यात्राएं शुभ साबित होंगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको प्रेम-प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के साथ वाद-विवाद करने से बचें। इस सप्ताह पति-पत्नी के बीच सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है।