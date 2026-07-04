Tarot Weekly Horoscope 5-11 July 2026: तुला की चमकेगी किस्मत, कुंभ को मिलेगा झटका, जानिए आपकी राशि का हाल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के प्रयास इस सप्ताह रंग लाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, जिससे करियर में नई दिशा खुलेगी। कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पहचान और सम्मान मिलेगा। परिवार से जुड़े कुछ नए निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसे घर में कोई नया सामान या संपत्ति का फैसला। हालांकि कुछ पुराने रुके कार्यों को पूरा होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। मित्रों और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको ऊर्जा देगा। सामाजिक तौर पर आपकी छवि सुधरेगी। सेहत सामान्य रहेगी लेकिन पेट संबंधी परेशानी से सावधान रहें। दूसरों के लिए उपलब्ध रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इससे नए अवसर भी मिल सकते हैं।