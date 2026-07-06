7 जुलाई से बदलेगी बुध की चाल, जानिए 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

Budh Vakri Effects-7 जुलाई को बुध वक्री होकर अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और 5 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। इसलिए इसकी बदली हुई चाल का असर हर व्यक्ति के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। किसी को नए अवसर मिलेंगे तो किसी को गलतफहमियों, आर्थिक चुनौतियों या कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आइए ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं बुध के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव।