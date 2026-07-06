Aaj Ka Rashifal: 6 जुलाई को किस राशि का साथ देंगे सितारे, किस राशि की बढ़ेगी दिक्कतें

Daily Horoscope- 6 जुलाई को ग्रह-नक्षत्रों की चाल किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है या किसी के सामने बढ़ते खर्च और वर्कप्लेस की परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। प्रेम, परिवार, करियर, व्यापार और स्वास्थ्य के मामले में हर राशि के लिए अलग-अलग संकेत मिल रहे हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कितना शुभ रहेगा, किस रंग को अपनाने से भाग्य का साथ मिलेगा और कौन-सा अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है, तो पढ़िए 6 जुलाई का विस्तृत दैनिक राशिफल (Aaj Ka Rashifal)।