18 जुलाई तक रहेगा ‘बंधक योग’, मौसम के साथ कई क्षेत्रों पर पड़ेगा असर, ज्योतिषाचार्य ने बताए प्रभाव

Rahu Ketu Bandhak Yog effects- 18 जुलाई तक ग्रहों की एक दुर्लभ स्थिति कई बड़े बदलावों के संकेत दे रही है। राहु और केतु के बीच एक बार फिर सभी प्रमुख ग्रहों के आ जाने से 18 जुलाई तक बंधक योग बन गया है। इस दौरान मौसम, राजनीति, व्यापार और वैश्विक घटनाक्रम पर व्यापक असर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम के अनुसार शुक्रवार को चंद्रमा के कुंभराशि में प्रवेश करते ही यह योग सक्रिय हो गया।