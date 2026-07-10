10 july 2026 mesh to meen aaj ka rashifal daily horoscope job money love predictions

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राशिफल

आज का राशिफल: 10 जुलाई को मेष से लेकर मीन राशि के लिए नौकरी, पैसा और प्रेम में क्या है संकेत?

10th July 2026 Aaj Ka Rashifal- 10 जुलाई का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। जानिए आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
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भारत

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Akash Dewani

Jul 10, 2026

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10th July 2026 Aaj Ka Rashifal- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Daily Horoscope- 10 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल (Aaj Ka Rashifal) आपके दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण संभावनाओं का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को स्वास्थ्य, विवाद और जल्दबाजी से बचने की जरूरत होगी। यदि आप दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण निर्णय के साथ करने जा रहे हैं, तो पहले अपनी राशि का आज का राशिफल जरूर पढ़ लें। इससे आपको पूरे दिन की दिशा समझने में मदद मिल सकती है।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए क्षमताओं में वृद्धि होगी। दूसरों की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। भावनात्मक संबंधों में अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया मिलने से प्रसन्नता रहेगी।

शुभ रंग- पिंक (Pink)
शुभ अंक- 3

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में उलझनों से बचना होगा। उकसावे की कार्यवाही नुकसान दे सकती है। शत्रुओं से सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट (Off-White)
शुभ अंक- 8

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए व्यापार के लिए नए प्रस्तावों पर विचार होगा। शासन प्रशासन से जुड़े कार्यों में विशेष प्रगति होने की संभावना है। सामाजिक योगदानों की प्रशंसा होगी।

शुभ रंग- ग्रे (Gray)
शुभ अंक- 9

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को संभलकर कार्य करने होंगे। व्यर्थ विवादों से दूरी बनाएं। उच्च अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा। अधिकार बढ़ सकते हैं। जरूरत मंदों को राहत देकर आत्म संतुष्टि मिलेगी।

शुभ रंग- डार्क यलो (Dark Yellow)
शुभ अंक- 6

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को कार्य तेजी से निपटाने होंगे। कल्पनाएं साकार हो सकती हैं। पुराना निवेश लाभ लेकर लौटेगा। आय में वृद्धि होगी प्रेम में अनुराग बढ़ेगा।

शुभ रंग- ग्रीन (Green)
शुभ अंक- 3

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को व्यर्थ की भागदौड़ में उलझने से बचना होगा। स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग रहने का समय है। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है।

शुभ रंग- ब्राउन (Brown)
शुभ अंक- 2

तुला राशि

तुला सभी पक्षों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जिद या अहंकार युक्त व्यवहार करने से आर्थिक हानि हो सकती है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट (Bright White)
शुभ अंक- 1

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को शांत मन से सभी कार्यों की समीक्षा करनी होगी। कूटनीति से प्रयासों को नई दिशा देने का काम करना होगा।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट (Off White)
शुभ अंक- 5

धनु राशि

धनु राशि वाले संतान से बातचीत में तर्क अपेक्षा भावनाओं को महत्व दें। भाग्य के समर्थन से शासन प्रशासन से जुड़े कार्यों में परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। यात्रा टालें।

शुभ रंग- पीला (Yellow)
शुभ अंक- 3

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए शारीरिक परिश्रम से जुड़ा दिन है। पारिवारिक मामलों में तनाव झेलना पड़ सकता है उच्च शिक्षा में वांच्छित स्थिति प्राप्त हो सकती है।

शुभ रंग- क्रीम (Cream)
शुभ अंक- 4

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए आय की स्थिति में सुधार होगा। प्रतियोगिता में प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट ढंग से रखनी होगी।

शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू (Peacock Blue)
शुभ अंक- 7

मीन राशि

मीन राशि वालो को आर्थिक भरोसा परेशानी में डाल सकता है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। जाॅब को लेकर किंचित चिंतित रह सकते हैं। कार्य कुशलता बढ़ानी होगी।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन (Dark Brown)
शुभ अंक- 3

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Published on:

10 Jul 2026 06:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / आज का राशिफल: 10 जुलाई को मेष से लेकर मीन राशि के लिए नौकरी, पैसा और प्रेम में क्या है संकेत?

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