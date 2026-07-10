shukra ketu yuti effects on love money relationships july 2026

Shukra Ketu Yuti effects-क्या आपको अचानक रिश्तों में दूरी, बेवजह अकेलापन, बढ़ते खर्च या वाहन से जुड़ी परेशानियां महसूस हो रही हैं? इसकी वजह आकाश में बना शुक्र और केतु का दुर्लभ संयोग भी हो सकता है। पंडित पंकज उपाध्याय के अनुसार यह योग जहां अलगाव और विरक्ति का संकेत देता है, वहीं कुछ लोगों को अचानक बड़ा धन लाभ भी दिला सकता है। 10 जुलाई को योगिनी एकादशी के साथ की ग्रहों की चाल में भी बदलाव दिख रहा है। आज शुक्र और केतु ग्रह दोनों बिल्कुल पास पास है।