Ekadashi Kab Hai: योगिनी एकादशी पर करने वाले 5 उपाय कौन से हैं? करियर और किस्मत चमकाने के लिए ‘सुनहरा मौका’!

Ekadashi Kab Hai: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी (Yogini Ekadashi) के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन 12 राशि के जातक कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे उनको धन लाभ और करियर में फायदा हो सकता है। आपको बताते हैं 5 ऐसे उपाय जिनको आप योगिनी एकादशी के दिन कर सकते हैं।