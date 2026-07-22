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Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: ग्रहों की चाल बदलेगी 12 राशियों का हाल, जानें किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Aaj Ka Rashifal- 22 जुलाई का दिन सभी आपके के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जानिए 22 जुलाई का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Jul 22, 2026

Aaj Ka Rashifal 22 July 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces

Aaj Ka Rashifal 22 July 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 22 July 2026- 22 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope) आपके दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण संभावनाओं का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण निर्णय के साथ करने जा रहे हैं, तो पहले अपनी राशि का आज का राशिफल जरूर पढ़ लें।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि वाले एक से अधिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए संघर्ष करते दिखेंगे। योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक रहा तो सफलता से भरा दिन हो सकता है। प्रेम संबंधों में व्यवहार मृदु रहेगा।

शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 8

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि वालों की प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे। लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- 1

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि वालों के लिए तुरंत बनी योजनाओं के जरिए आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। संतान के व्यवहार को लेकर परेशानी हो सकती है। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे की मदद होगी।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 2

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि के लिए विलासिता के जीवन पर आवश्यकता से अधिक खर्च करने की योजना बनेगी। पारिवारिक मुद्दों पर आपसी सहमति बनाना थोड़ा कठिन रहेगा। अनुशासन पालना पर अतिरिक्त ध्यान दें।

शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि वाले कठोरता और व्यवहार कुशलता के बीच सही संतुलन रखकर बेहद कठिन कार्यों को भी पूरा करने में सफल रहेंगे। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। सामाजिक कार्यों से प्रतिष्ठा बनेगी।

शुभ रंग- महरून
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि वाले व्यवसाय में बदलती परिस्थितियों को गंभीरता से लेना होगा। जोखिम लेना परेशानी में डाल सकता है। गुप्त बातें दूसरों को प्रकट करने में सावधानी रखें।

शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि वाले सरकार और व्यवस्था से जुड़े कार्यों में सुगमता आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन में उल्लास और मनोरंजन से परिपूर्ण सकारात्मक दिन रहने की संभावना है।

शुभ रंग- कॉफी
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि वालों को प्रयासों को सहजता से करना होगा। दूसरों को आगे रखकर कार्य करने का दिन है। व्यर्थ के तनाव लेने से बचे प्रेम संबंधों से उत्साह और ऊर्जा मिलेगी।

शुभ रंग- सिल्वर
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि वालों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हो सकता है। अर्थ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न सफल रहेंगे।

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 4

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि वालों को सरकार से जुड़े कार्यक्रमों मैं सरलता आएगी। व्यवहार कुशलता और कूटनीति से व्यापार और निजी जीवन में मन माफिक बदलाव लाने में सफल रहेंगे। यात्रा टालें।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि वालों को अपने मन की स्थिति बदलने का प्रभाव भावनात्मक संबंधों पर पड़ सकता है। रुके हुए कार्यों को भाग्य का समर्थन मिलेगा। पारिवारिक विषयों पर चर्चा सौहार्दपूर्ण रहेगी।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 1

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि वालों को शिक्षा संबंधी कार्यों में एकाग्रता भंग हो सकती है। साथी कर्मियों के व्यवहार में आहत होने की संभावना है। छोटी धार्मिक यात्रा कार्यक्रम से मानसिक शांति मिलेगी।

शुभ रंग- लेमन यलो
शुभ अंक- 6

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Published on:

22 Jul 2026 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: ग्रहों की चाल बदलेगी 12 राशियों का हाल, जानें किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

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