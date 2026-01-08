8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Money line in Palm: हथेली पर शुक्र पर्वत कैसे देखते हैं? जो लव-लाइफ और धन के बारे में बताता है सबकुछ

Hast Rekha for Money: हथेली पर मौजूद शुक्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताता है। इसे कैसे देखते हैं और शुक्र को मजबूत कैसे करते हैं, समझिए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 08, 2026

Hatheli Par Shukra Parvar Kaise Dekhte Hain

Hatheli Par Shukra Parvar Kaise Dekhein: इस लेख में समझिए शुक्र पर्वत कैसे देखते हैं और यह क्या संकेत देता है? (PC: AI)

Money line, Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र सनातन का ऐसा तोहफा है, जो आपको सिर्फ हाथों की रेखा के आधार पर जीवन की अहम बातों के बारे में जानकारी देता है। इसे देखकर आप ये समझ सकते हैं, कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं और किस फील्ड में मेहनत करना आपको फायदा देगा। यहां हम आपको लव लाइफ से जुड़ी हस्त रेखा, शुक्र पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं।

हथेली पर शुक्र पर्वत कैसे देखें? | How to see Shukra Parvat line on Palms

हस्त शास्त्र के अनुसार, शुक्र पर्वत हथेली पर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। यह अंगूठे के ठीक नीचे और जीवन रेखा से घिरा उभरा हुआ क्षेत्र होता है। जीवन रेखा देखने के लिए, तर्जनी (Index Finger) और अंगूठे के बीच से शुरू होकर कलाई की ओर जाने वाली गहरी, स्पष्ट और घुमावदार रेखा होती है। यह रेखा व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और जीवन की गुणवत्ता को दिखाती है। गहरी और स्पष्ट रेखा अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है, जबकि टूटी हुई रेखा जीवन में बदलाव या सावधानी बरतने का इशारा करती है।

शुक्र पर्वत की विभिन्न बनावटें आपके व्यक्तित्व के अलग-अलग हिस्सों को बताती हैं। अब समझें, कैसा शुक्र पर्वत किस स्वभाव की ओर इंगित करता है।

आकर्षक व्यक्तित्व वाला शुक्र पर्वत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शुक्र पर्वत पूरी तरह उभरा और विकसित हो तो आप बहुत सुंदर, आकर्षक और विनम्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे और दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं। इनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और शारीरिक दिक्कतों नहीं होती। अच्छी तरह उभरा शुक्र पर्वत हिम्मत और मेहनत की ओर इशारा करता है। इस तरह का शुक्र पर्वत जिनका होता है, वे ईमानदारी से खूब काम करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। इनके पास धन-दौलत भी भरपूर रहता है और सम्मानजनक जीवन जीते हैं। कहते हैं कि ये लोग राजाओं की तरह जीवन देते हैं।

हैप्पी मैरिड लाइफ वाला साइन

अगर शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हो, तो व्यक्ति दुनिया के सुखों का भोग करता है। साथ ही ये लोग प्रेम में बहुत समझदारी और भावनात्मक रूप से रिश्तों की कद्र करने वाले होते हैं। प्यार में गहरा होने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बीतता है। हालांकि, ज्यादा उभार कभी-कभी कामुकता (Sexual Desires) बढ़ा सकता है। यदि ऐसी रेखा आपको भी है, तो जीवन में धन, संपत्ति और सुख-सुविधाओं की कोई कमी आपको नहीं होगी।

धन-दौलत और लव लाइफ की समस्या

अगर शुक्र पर्वत कम उभरा और सपाट हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में डर और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। प्रेम जीवन में असफलता मिलना या देरी हो सकती है। शुक्र पर्वत यदि है ही नहीं, तो व्यक्ति संन्यासी की तरह जीवन जी सकता है। धन-दौलत की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में हर काम मेंसफलता के लिए, भगवान का स्मरण और काम के प्रति ईमानदारी रखें।

धोखा और झगड़ो का संकेत

शुक्र पर्वत पर क्रॉस या ग्रिल हो, तो धोखा या वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं। वहीं चिकनी और मुलायम हथेली पर बना शुक्र पर्वत प्रेम जीवन में लकी होने का संकेत देता है। आपका रिश्ता आजीवन चलेगा। ऐसे लोग कवि या कलाकार बनना चाहें, तो बेहतर मौके और कामयाबी मिलेगी।

लव लाइफ वाला शुक्र पर्वत कैसा होता है?

शुक्र पर्वत शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है। यह जीवन में सौंदर्य, प्रेम, वैभव, सुख और धन का कारण होता है। शुक्र पर्वत की बनावट से प्रेम जीवन, वैवाहिक सुख, धन-समृद्धि और व्यक्तित्व का पता चलता है। अगर शुक्र पर्वत अच्छा हो, तो व्यक्ति मालामाल बनता है, जबकि कमजोर या दोषयुक्त होने पर कंगाली या प्रेम में असफलता मिल सकती है। साफ और उभरे हुए शुक्र पर्वत वाले लोग प्रेम जीवन में बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनते रिश्ते हमेशा मजबूत और सुखमय रहते हैं।

शुक्र मजबूत करने के उपाय

सफेद चीजें दान करना शुभ होता है।
आप हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं।
शुक्र मजबूत करने के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करें।
संभव हो तो, शुक्रवार को बछड़े वाली सफेद गाय का दान कर सकते हैं।
हर स्त्री का सम्मान और मदद करें, क्योंकि महिलाएं शुक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।
लक्ष्मी स्तुति, लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप बहुत लाभकारी होता है।
उगते सूर्य को जल चढ़ाएं और सूरज भगवान के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें।

{अस्वीकृति: यह लेख मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी बात की पुष्टि और दावा नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए आप, हस्त रेखा विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}

ये भी पढ़ें

दुनिया का सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग पहुंचा बिहार! इस दिन से शुरु होंगे दर्शन
धर्म
Duniya ka sabse bada shivling

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Jan 2026 01:13 pm

Published on:

08 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Money line in Palm: हथेली पर शुक्र पर्वत कैसे देखते हैं? जो लव-लाइफ और धन के बारे में बताता है सबकुछ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips: इन जगहों पर गलती से भी ना रखें पैसें, छा सकती है दरिद्रता

vastu tips
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 9 January: आज इन 5 राशियों पर होगी धन की बारिश, कुछ को मिलेगी नौकरी, जानिए अपना भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 9 January
राशिफल

Numerology: इन तारीख पर जन्मे लोग बनते हैं बड़े कलाकार, खूब कमाते हैं नाम

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Tarot Rashifal 9 January 2026: शुक्रवार को बरसेगी माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा: इन 10 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा बड़ा धन लाभ

Aaj ka Tarot Rashifal 9 January 2026
राशिफल

Shattila Ekadashi 2026 Upay: षटतिला एकादशी के दिन करें ये उपाय, धन- धान्य से भर जाएगा घर

Shattila Ekadashi 2026 Upay
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.