नाम ने किया कन्फ्यूज ,’Hamburger’ में हैम नहीं, फिर क्यों पड़ा ऐसा नाम? जानिए इसके नाम की अनोखी कहानी

Hamburger History: फास्ट फूड का ख्याल आता है, तो बर्गर और पिज्जा का अपना ही अलग फैनबेस है। इन्हीं में से एक है Hamburger इसका नाम तो जरूर सुना होगा, और शायद ये भी सोचा होगा कि इसमें ‘Ham’ यानी सूअर का मांस होता है। लेकिन असलियत कुछ और ही है।

Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 31, 2025

Hamburger History ,hamburger name origin, why is it called a hamburger,

Fun facts about hamburger|फोटो सोर्स – Freepik

Hamburger History: खाने की दुनिया में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो न केवल स्वाद बल्कि इतिहास की कहानी भी अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे ही फास्ट फूड का ख्याल आता है, तो बर्गर और पिज्जा का अपना ही अलग फैनबेस है। इन्हीं में से एक है Hamburger इसका नाम तो जरूर सुना होगा, और शायद ये भी सोचा होगा कि इसमें ‘Ham’ यानी सूअर का मांस होता है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। हैमबर्गर ने अपने अनोखे स्वाद से खुद की एक खास पहचान बनाई है, लेकिन इसके नाम को लेकर आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए जानते हैं, आखिर क्यों ‘Hamburger’ में ‘Ham’ नहीं होता और कैसे पड़ा इसका ये दिलचस्प नाम।

“हैमबर्गर” नाम कहां से आया?

बहुत लोग सोचते हैं कि “हैमबर्गर” का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें “हैम” (सूअर का मांस) होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सल में इसका नाम जर्मनी के हैमबर्ग शहर से लिया गया है। 19 वीं सदी में जब जर्मन प्रवासी अमेरिका पहुंचे, तो वे अपने साथ “हैमबर्ग स्टेक” नाम की डिश लाए मसालेदार पिसे हुए बीफ का एक टुकड़ा जिसे ग्रिल किया जाता था।अमेरिकियों ने इस डिश को अपनाया और इसे दो बन के बीच रखकर परोसना शुरू किया और यूं बना “हैमबर्गर।”

अमेरिकी सपने से ग्लोबल आइकॉन तक

20वीं सदी के मध्य तक हैमबर्गर सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक बन गया।मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, और वेंडीज जैसी ब्रांड्स ने इसे फास्ट-फूड कल्चर का चेहरा बना दिया।तेज जीवनशैली, युवाओं की पसंद और सस्ते स्वाद का मिश्रण बर्गर ने हर उम्र और हर देश के लोगों को अपना दीवाना बना दिया।आज बर्गर छोटे ठेलों से लेकर लक्जरी रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका है। क्लासिक बीफ बर्गर से लेकर वेज, चिकन, चीज, या प्लांट-बेस्ड “फेक मीट” बर्गर तक हर स्वाद के लिए एक नया रूप मौजूद है।

हर देश का अपना बर्गर


हर संस्कृति ने बर्गर को अपनी पसंद के मुताबिक बदला।भारत में आपको मिलेगा आलू टिक्की बर्गर, जापान में टेरियाकी बर्गर, मेक्सिको में मसालेदार जलापेनो बर्गर, और कोरिया में किमची बर्गर।यह केवल खाना नहीं, बल्कि दुनिया भर की विविधता का प्रतीक बन चुका है।

लाइफस्टाइल

