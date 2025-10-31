नाम ने किया कन्फ्यूज ,’Hamburger’ में हैम नहीं, फिर क्यों पड़ा ऐसा नाम? जानिए इसके नाम की अनोखी कहानी

Hamburger History: खाने की दुनिया में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो न केवल स्वाद बल्कि इतिहास की कहानी भी अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे ही फास्ट फूड का ख्याल आता है, तो बर्गर और पिज्जा का अपना ही अलग फैनबेस है। इन्हीं में से एक है Hamburger इसका नाम तो जरूर सुना होगा, और शायद ये भी सोचा होगा कि इसमें ‘Ham’ यानी सूअर का मांस होता है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। हैमबर्गर ने अपने अनोखे स्वाद से खुद की एक खास पहचान बनाई है, लेकिन इसके नाम को लेकर आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए जानते हैं, आखिर क्यों ‘Hamburger’ में ‘Ham’ नहीं होता और कैसे पड़ा इसका ये दिलचस्प नाम।