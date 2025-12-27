27 दिसंबर 2025,

शनिवार

लाइफस्टाइल

Vegan Diet Plan: 2026 में वेगन डाइट अपनाने का सोच रहे हैं? पहले जानिए जरूरी सावधानियां और फायदे

Vegan Diet Plan: नया साल आते ही बहुत से लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने का मन बनाते हैं। सेहत और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता के चलते 2026 में वेगन बनना एक पॉपुलर रेजोल्यूशन बनता जा रहा है। कोई इसे हेल्थ के लिए अपनाता है, तो कोई जानवरों के प्रति संवेदना या पर्यावरणीय असर [&hellip;]

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 27, 2025

फोटो सोर्स -Freepik

Vegan Diet Plan: नया साल आते ही बहुत से लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने का मन बनाते हैं। सेहत और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता के चलते 2026 में वेगन बनना एक पॉपुलर रेजोल्यूशन बनता जा रहा है। कोई इसे हेल्थ के लिए अपनाता है, तो कोई जानवरों के प्रति संवेदना या पर्यावरणीय असर को कम करने के लिए। वजह चाहे जो भी हो, वेगन लाइफस्टाइल एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन यह सिर्फ डाइट नहीं बल्कि पूरी रोजमर्रा की आदतों में सोच-समझकर किया गया बदलाव होता है।

सिर्फ नॉन-वेज छोड़ना काफी नहीं

वेगन होना सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि एक सोच है। कोई इसे जानवरों के लिए चुनता है, कोई सेहत या पर्यावरण के लिए। जब आपका कारण साफ होता है, तो मुश्किल वक्त में भी आप टिके रहते हैं। याद रखें, सिर्फ नॉन-वेज छोड़ना काफी नहीं हेल्दी वेगन फूड चुनना जरूरी है।

न्यूट्रिशन की सही प्लानिंग करें

बिना प्लानिंग के वेगन डाइट शुरू करना गलत साबित हो सकता है। विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D और ओमेगा-3 पर खास ध्यान देना जरूरी है। सही फूड कॉम्बिनेशन और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट आपकी सेहत को संतुलित रखते हैं।

पौधों वाले खाने में वैरायटी रखें

वेगन खाना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। दालें, बीन्स, टोफू, साबुत अनाज, फल और सब्जियां ढेरों विकल्प देते हैं। रोज एक जैसा खाने की बजाय नए-नए रेसिपी ट्राय करें ताकि शरीर को अलग-अलग पोषक तत्व मिल सकें।

सप्लीमेंट लेने से न हिचकें

हर पोषक तत्व सिर्फ खाने से मिलना हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए B12 और जरूरत अनुसार विटामिन D जैसे सप्लीमेंट लेना समझदारी है। फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क और न्यूट्रिशनल यीस्ट भी काफी मददगार होते हैं।

धैर्य रखें और सपोर्ट लें

वेगन लाइफस्टाइल अपनाना अच्छा है, लेकिन इसमें समय और सब्र लगता है। बाहर खाना या सोशल मौकों पर थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे में वेगन कम्युनिटी से जुड़ें और खुद पर ज्यादा दबाव डाले बिना धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें।

वीगन डाइट के फायदे

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

मांस में मौजूद सैच्युरेटेड फैट हृदय रोगों का खतरा बढ़ाता है। वहीं वीगन डाइट अपनाने से दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल भी घट सकता है।

ब्लड प्रेशर को रखे नियंत्रण में

पौधे आधारित वीगन डाइट से ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि वीगन या शाकाहारी लोगों का ब्लड प्रेशर मांसाहारी लोगों की तुलना में कम होता है।

डायबिटीज के खतरे को करे कम

प्लांट बेस्ड वीगन डाइट से टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम कम होता है। इसमें सैच्युरेटेड फैट कम और फाइबर ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है।

वजन घटाने में सहायक

वीगन डाइट लेने वाले लोगों का वजन आमतौर पर कम होता है। साबुत अनाज, सब्जियां और फल धीरे पचते हैं, जिससे देर तक पेट भरा रहता है और ओवरईटिंग से बचाव होता है।

कैंसर के जोखिम को घटाए

फल, सब्जियां, बीन्स, नट्स और बीजों में मौजूद फाइबर और फाइटोकेमिकल्स कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जिससे कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो सकता है।

दिमागी सेहत को मजबूत करे

वीगन डाइट दिमाग के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। अधिक फल-सब्जियां खाने से याददाश्त कमजोर होने और डिमेंशिया का जोखिम कम हो सकता है।

