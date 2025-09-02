Signs Of High Blood Pressure: हाई बीपी के शुरुआती संकेत, डॉक्टर से जानिए

हाई ब्लड पेशर का मुख्य कारण आपकी रोजमर्रा की आदतें हैं। कारण और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। बीपी बढ़ने के क्या लक्षण हैं, यह कई सालों तक पता नहीं चलता है और बिना किसी लक्षण के बढ़ता रहता है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब हाइ ब्लड प्रेशर का पता लग जाए उसके बाद दवाइयों और हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं हाई बीपी के कुछ शुरुआती संकेत, जिन्हें पहचान कर आप समय रहते सावधान हो सकते हैं।