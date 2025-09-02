Patrika LogoSwitch to English

Signs Of High Blood Pressure: हाई बीपी के शुरुआती संकेत, डॉक्टर से जानिए

High BP Warning Signs: हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन आम, लेकिन खतरनाक बीमारी बन चुकी है। आइए जानते हैं हाई बीपी होने पर शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 02, 2025

शरीर में हाई बीपी के कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। Image Source: ChatGPT)

High Blood Pressure: ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है। इसमें शरीर की नसों में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। दिनभर में रक्तचाप कई बार बढ़ता और घटता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हाई बीपी के कराण व्यक्ति को हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और स्‍ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी रहता है।

क्या है हाई ब्लड प्रेशर का कारण (Cause Of High Blood Pressure)

हाई ब्लड पेशर का मुख्य कारण आपकी रोजमर्रा की आदतें हैं। कारण और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। बीपी बढ़ने के क्या लक्षण हैं, यह कई सालों तक पता नहीं चलता है और बिना किसी लक्षण के बढ़ता रहता है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब हाइ ब्लड प्रेशर का पता लग जाए उसके बाद दवाइयों और हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं हाई बीपी के कुछ शुरुआती संकेत, जिन्हें पहचान कर आप समय रहते सावधान हो सकते हैं।

सिरदर्द (Frequent Headache)

अगर आपको सुबह के समय सिर के पीछे भारीपन या दर्द होना हाई बीपी का संकेत हो सकता है।

चक्कर आना (Dizziness)

ब्लड फ्लो में गड़बड़ी के कारण संतुलन बिगड़ सकता है।

धड़कन तेज़ होना या सीने में दबाव (Fast Heartbeat or Chest Pressure)

दिल की धड़कन अनियमित या बहुत तेज होना भी हाई बीपी का संकेत हो सकता है।

थकान और चिड़चिड़ापन (Fatigue and Irritability)

शरीर में ऑक्सीजन और पोषण की सही सप्लाई न होने के कारण थकावट महसूस हो सकती है।

नाक से खून आना (Nosebleeds)

हालांकि यह कम होता है, लेकिन अचानक नाक से खून आना भी हाई बीपी का संकेत हो सकता है।

क्या करें? (What To Do)

  • महीने में एक बार BP चेक कराएं
  • नमक कम खाएं, तनाव से दूर रहें, वॉक करें
  • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें
  • डॉक्टर की सलाह पर BP कंट्रोल की दवाएं लें

