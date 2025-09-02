Signs Of High Blood Pressure: हाई बीपी के शुरुआती संकेत, डॉक्टर से जानिए

High Blood Pressure: ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है। इसमें शरीर की नसों में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। दिनभर में रक्तचाप कई बार बढ़ता और घटता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हाई बीपी के कराण व्यक्ति को हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी रहता है।
हाई ब्लड पेशर का मुख्य कारण आपकी रोजमर्रा की आदतें हैं। कारण और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। बीपी बढ़ने के क्या लक्षण हैं, यह कई सालों तक पता नहीं चलता है और बिना किसी लक्षण के बढ़ता रहता है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब हाइ ब्लड प्रेशर का पता लग जाए उसके बाद दवाइयों और हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं हाई बीपी के कुछ शुरुआती संकेत, जिन्हें पहचान कर आप समय रहते सावधान हो सकते हैं।
अगर आपको सुबह के समय सिर के पीछे भारीपन या दर्द होना हाई बीपी का संकेत हो सकता है।
ब्लड फ्लो में गड़बड़ी के कारण संतुलन बिगड़ सकता है।
दिल की धड़कन अनियमित या बहुत तेज होना भी हाई बीपी का संकेत हो सकता है।
शरीर में ऑक्सीजन और पोषण की सही सप्लाई न होने के कारण थकावट महसूस हो सकती है।
हालांकि यह कम होता है, लेकिन अचानक नाक से खून आना भी हाई बीपी का संकेत हो सकता है।