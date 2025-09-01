Heart Attack Symptoms In Legs: पैरों पर दिखते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, ना करें इग्नोर

Heart Attack Signs: दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं। लेकिन, ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा अचानक तेज सीने में दर्द के साथ ही आए। अक्सर, आपका शरीर दिल का दौरा पड़ने से पहले ही, चुपचाप, रोजमर्रा के संकेत भेजता है। सीने में बेचैनी, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आने जैसे कई संकेत आपको मिल सकते हैं। ये लक्षण धीरे-धीरे या बिना सीने में दर्द के भी दिखाई दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार आपके पैरों में भी हार्ट अटैक के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।