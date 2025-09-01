Patrika LogoSwitch to English

Heart Attack Symptoms In Legs: पैरों पर दिखते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, ना करें इग्नोर

Signs Of Heart Attack In Feet: जब भी हार्ट अटैक की बात आती है तो, लोग अक्सर लोग सीने में दर्द या सांस फूलने जैसे लक्षणों पर ध्यान देते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पैरों में भी दिल की बीमारी के संकेत दिखाई दे सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 01, 2025

heart attack symptoms in legs, early signs of heart attack in feet, unusual heart attack signs, leg pain and heart problems, foot swelling heart disease, warning signs of heart attack,
पैरों में दिखाई देते हैं हार्ट अटैक के संकेत। Image Source: ChatGPT)

Heart Attack Signs: दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं। लेकिन, ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा अचानक तेज सीने में दर्द के साथ ही आए। अक्सर, आपका शरीर दिल का दौरा पड़ने से पहले ही, चुपचाप, रोजमर्रा के संकेत भेजता है। सीने में बेचैनी, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आने जैसे कई संकेत आपको मिल सकते हैं। ये लक्षण धीरे-धीरे या बिना सीने में दर्द के भी दिखाई दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार आपके पैरों में भी हार्ट अटैक के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

पैरों में बार-बार सूजन (Swelling in Legs)

अगर बिना किसी चोट या थकान के आपके पैर या टखने पर सूजन बनी रहती है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब दिल ब्लड को सही ढंग से पंप नहीं कर पाता है।

चलते वक्त पैरों में दर्द या भारीपन (Leg Pain While Walking)

अगर आपको चलते वक्त पैरों में जलन या भारीपन महसूस हो तो ये, Peripheral Artery Disease (PAD) का लक्षण हो सकता है। ये दिल की बीमारी से जुड़ा होता है।

पैरों का ठंडा पड़ना या रंग बदलना (Cold or Discolored Feet)

सही से ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण पैर ठंडे हो सकते हैं या उनका रंग नीला या बैंगनी पड़ सकता है। यह दिल की नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है।

पैरों के घाव न भरना (Slow Healing Wounds)

अगर पैरों पर हुए छोटे-छोटे घाव या कट जल्दी नहीं भरते, तो यह भी बैड ब्लड सर्कुलेशन और हृदय रोग की ओर इशारा करता है।

नसों का उभर आना (Visible Varicose Veins)

बहुत ज्यादा उभरी हुई और दर्दभरी नसें भी हार्ट से जुड़ी समस्या का संकेत दे सकती हैं। खासकर अगर उनमें सूजन या गांठ महसूस हो।

क्या करें? (What To Do)

  • ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें
  • समय पर कार्डियोलॉजिस्ट से सुझाव लें
  • रेगुलर चेकअप और ब्लड प्रेशर/कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें
  • हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को अपनाएं

health news

Published on:

01 Sept 2025 06:16 pm

Hindi News / Health / Heart Attack Symptoms In Legs: पैरों पर दिखते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, ना करें इग्नोर

