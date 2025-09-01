Heart Attack Symptoms In Legs: पैरों पर दिखते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, ना करें इग्नोर

Heart Attack Signs: दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं। लेकिन, ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा अचानक तेज सीने में दर्द के साथ ही आए। अक्सर, आपका शरीर दिल का दौरा पड़ने से पहले ही, चुपचाप, रोजमर्रा के संकेत भेजता है। सीने में बेचैनी, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना आने जैसे कई संकेत आपको मिल सकते हैं। ये लक्षण धीरे-धीरे या बिना सीने में दर्द के भी दिखाई दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार आपके पैरों में भी हार्ट अटैक के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
अगर बिना किसी चोट या थकान के आपके पैर या टखने पर सूजन बनी रहती है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब दिल ब्लड को सही ढंग से पंप नहीं कर पाता है।
अगर आपको चलते वक्त पैरों में जलन या भारीपन महसूस हो तो ये, Peripheral Artery Disease (PAD) का लक्षण हो सकता है। ये दिल की बीमारी से जुड़ा होता है।
सही से ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण पैर ठंडे हो सकते हैं या उनका रंग नीला या बैंगनी पड़ सकता है। यह दिल की नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है।
अगर पैरों पर हुए छोटे-छोटे घाव या कट जल्दी नहीं भरते, तो यह भी बैड ब्लड सर्कुलेशन और हृदय रोग की ओर इशारा करता है।
बहुत ज्यादा उभरी हुई और दर्दभरी नसें भी हार्ट से जुड़ी समस्या का संकेत दे सकती हैं। खासकर अगर उनमें सूजन या गांठ महसूस हो।