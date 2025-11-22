सांसें लें और तनाव छोड़ें, जानें Mindful Breathing का असली फायदा

Mindful Breathing: सांसें लें और तनाव छोड़ें माइंडफुल ब्रीदिंग आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक शांति पाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। काम का दबाव, नींद की कमी और लगातार बढ़ती चिंता हमारे दिमाग पर भारी पड़ती है, लेकिन कुछ मिनटों की सजग सांसें मन को तुरंत हल्का कर सकती हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, माइंडफुल ब्रीदिंग एक सरल और मुफ्त तकनीक है जो मानसिक शांति और एनर्जी के साथ तन-मन में महत्वपूर्ण फर्क ला सकती है।