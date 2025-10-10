दूध या पानी के साथ खाएं? Vitamin D की गोली खाने का सही तरीका डॉक्टर से जानिए

डॉक्टरों के अनुसार, विटामिन D की मात्रा व्यक्ति की कमी के स्तर पर निर्भर करती है। आमतौर पर अगर कमी हल्की है, तो हफ्ते में 1 गोली (60,000 IU) दी जाती है, जिसे 6–8 हफ्तों तक लिया जा सकता है। गंभीर कमी होने पर डॉक्टर डोज बढ़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर, हर 3-4 महीने में 1 बार मेंटेनेंस डोज लेने की सलाह दी जाती है ताकि स्तर स्थिर बना रहे। बिना जांच और डॉक्टर की सलाह के विटामिन D सप्लीमेंट्स लेना सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा मात्रा शरीर में कैल्शियम लेवल बढ़ा सकती है, जिससे किडनी स्टोन या उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं।