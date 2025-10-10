Premanand Maharaj on Love: “यह प्यार नहीं नाटक है…”, जानिए प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्यों कहा

माहाराज जी ने आगे कहा, "जिसको प्यार नहीं होता वो व्यक्ति प्यार का दवाब बनाकर अपने वश में करने की कोशिश करता है। यह प्यार नहीं प्यार का नाटक है। सच्चा प्यार ये होता है कि जाओ तुम जाओ अगर तुम सुखी हो तो मैं जीवनभर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम दोनों सुखी रहो। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। यह प्यार कहां है? प्यार एक गुण विषय है वो दो हृदयों को एक कर देना। दो इच्छाओं को एक में बदल देना। दो हृदयों को एक में बदल देना। दो तन एक हृदय एक इच्छा ये कहां है? ये सिर्फ भगवान में है। दूसरी किसी जगह नहीं मिलेगी।