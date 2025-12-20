Blue Christmas क्या है, क्रिसमस से कैसे अलग होता है, जानिए कब और क्यों मनाया जाता है

Blue Christmas Day: क्रिसमस का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जेहन में जगमगाती लाइट्स, सजे हुए क्रिसमस ट्री, केक, गिफ्ट्स और हंसी-खुशी का माहौल उभर आता है। यह समय परिवार के साथ बैठने, खुशियां बांटने और साल के अंत का जश्न मनाने का होता है।लेकिन सच यह भी है कि हर किसी के लिए त्योहार का मौसम खुशियों से भरा नहीं होता।कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए क्रिसमस बीते अपनों की यादें लेकर आता है। किसी ने अपने माता-पिता को खो दिया होता है, किसी ने जीवनसाथी को, तो कोई अकेलेपन या मानसिक थकान से जूझ रहा होता है। जब चारों ओर जश्न का शोर होता है, तब भीतर की खामोशी और भी गहरी महसूस होती है।इसी एहसास को जगह देने के लिए ब्लू क्रिसमस की परंपरा सामने आई।