Varun Chakaravarthy: घुटने की चोट, रिजेक्शन और अनदेखी… फिर भी बना Team India का सबसे अनोखा स्पिनर

Cricketer varun chakaravarthy lifestyle/ (फोटो सोर्स- chakaravarthyvarun/ instagram)
Varun Chakaravarthy: भारतीय क्रिकेट टीम के 'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती की कहानी किसी मोटिवेशनल मूवी स्टोरी से काम नहीं है। 17 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ने से लेकर 25 साल की उम्र में आर्किटेक्ट की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, फिर से मैदान में उतरने की उनकी कहानी जीवन के कई सबक देती है। वरुण चक्रवर्ती की लाइफ की जर्नी जितनी संघर्षपूर्ण है, उनकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 40 बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी हार न मानने वाले भारतीय टीम के 'मिस्ट्री स्पिनर' कहे जाने वाले वरुण करोड़ों की संपत्ति के मालिक है।
वरुण ने 17 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। और एक आर्किटेक्ट की जॉब से अपने करियर की शुरुआत की। वरुण चक्रवर्ती ने SRM यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। वरुण ने B.Arch (Bachelor of Architecture) की डिग्री ली है। लेकिन उनके अंदर क्रिकेट का जूनून अब भी कहीं ना कहीं जिंदा था। 25 साल की उम्र में, जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर में टॉप पर होते हैं, तब वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अच्छी- खासी जॉब को छोड़कर दोबारा मैदान में उतारकर खेलने का फैसला लिया। घुटने की चोट की वजह से उन्होंने गेंदबाजी छोड़कर स्पिन अपनाई और वो आज भारतीय क्रिकेट टीम के 'मिस्ट्री स्पिनर' के रूप में फेमस है। उन्होंने यूट्यूब को अपना कोच बनाया और घंटों नेट पर पसीना बहाया करते थे।
वरुण की लाइफ की सबसे बड़ी चीज है 'धैर्य' है। उनको अपने करियर की शुरुआत में लगभग 40 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एक विकेटकीपर और तेज गेंदबाज के रूप में असफल होने के बावजूद भी उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वहीं 27 साल की उम्र में अपनी स्पिन गेंदबाजी से तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में तहलका मचाया, जिसने उनके लिए आईपीएल और भारतीय टीम में जगह दिलाई।
वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मेहनत केवल नाम ही नहीं कमाया, बल्कि करोड़ों की शोहरत भी कमाई है। मीडिया रिपोर्टस् के मुताबिक साल 2025 तक उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग ₹25 करोड़ से ₹45 करोड़ के बीच पहुंच चुकी है। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 2025 सीजन के लिए ₹12 करोड़ में रिटेन किया है।
वरुण अक्सर साधारण और आरामदायक कपड़ों में नजर आते हैं। वे चकाचौंध के बजाय 'मिनिमलिस्ट' लुक पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे महंगी चीजों पर खर्च करने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार ₹3 लाख की घड़ी खरीदने के बाद उन्हें अंदर से बुरा महसूस हुआ क्योंकि उनके कई दोस्त आज भी आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं। वे खास मौकों पर डिजाइनर वियर में नजर आते हैं। उनके पास Audi Q3, BMW X1 और Range Rover जैसी लग्जरी कारों का कलेक्शन है।
