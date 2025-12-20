Varun Chakaravarthy: घुटने की चोट, रिजेक्शन और अनदेखी… फिर भी बना Team India का सबसे अनोखा स्पिनर

वरुण ने 17 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। और एक आर्किटेक्ट की जॉब से अपने करियर की शुरुआत की। वरुण चक्रवर्ती ने SRM यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। वरुण ने B.Arch (Bachelor of Architecture) की डिग्री ली है। लेकिन उनके अंदर क्रिकेट का जूनून अब भी कहीं ना कहीं जिंदा था। 25 साल की उम्र में, जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर में टॉप पर होते हैं, तब वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अच्छी- खासी जॉब को छोड़कर दोबारा मैदान में उतारकर खेलने का फैसला लिया। घुटने की चोट की वजह से उन्होंने गेंदबाजी छोड़कर स्पिन अपनाई और वो आज भारतीय क्रिकेट टीम के 'मिस्ट्री स्पिनर' के रूप में फेमस है। उन्होंने यूट्यूब को अपना कोच बनाया और घंटों नेट पर पसीना बहाया करते थे।