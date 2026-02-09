फूट-फूटकर रोने लगे गांव वाले…पाकिस्तान की जेल से ताबूत में लौटा मछुआरा, कैद में अब भी चार

इस दु:खद घड़ी ने गांव के उन अन्य घावों को भी हरा कर दिया जो पिछले कई महीनों से रिस रहे हैं। चिखली गांव के सरपंच प्रतिनिधि नरेशभाई कामलिया ने बताया कि भगाभाई अकेले नहीं थे बल्कि गांव के ही चार अन्य मछुआरे अब भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। हमें नहीं पता कि वे वहां कैसे हालात में हैं। करीब डेढ़ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गांव के भगाभाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती दिखे थे, जिनका शव ही चिखली गांव लौटा है। शेष अन्य मछुआरे वहां किस हाल में हैं, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है।