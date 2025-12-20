20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Christmas Decorations 2025: इस क्रिसमस कुछ हटके करें तैयारी, अपनाएं इन 5 डेकोरेशन आइडियाज को

Christmas Decorations 2025: इस क्रिसमस 2025 में दिल खोलकर सजाएं अपना घर। पुराने तरीकों से हटकर कुछ नया करें, कुछ अलग करें। आखिर त्योहार खुशियों का है, तो डेकोरेशन भी वैसी हो जो दिल को छू जाए। तो आइए जानें ऐसे ही 5 क्रिसमस डेकोरेशन 2025 के लिए आइडियाज।

Priyanka

Dec 20, 2025

Christmas Decorations 2025| Image Source: AI Gemine

Christmas Decorations 2025: क्रिसमस आने वाला है और मन में एक अलग ही खुशी है। लेकिन इस बार वही पुराना लाल-हरे रंग का कॉम्बिनेशन, वही एक क्रिसमस ट्री, वही झालरें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। और कुछ नया करने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा जो देखने वालों को वाह करने पर मजबूर कर दें। तो आइए जानते हैं इस लेख में कुछ बेहतरीन आइडियाज के बारे में जो आपके घर को बना देंगे सबसे खूबसूरत।

Colorful Lights: रंग-बिरंगी लाइट्स की करें वापसी

पुरानी यादों की बात करें तो बचपन में सबके घर में भी तो रंग-बिरंगी लाइट्स लगती थीं, अब वही ट्रेंड वापस आ रहा है। मल्टी-कलर्ड लाइट्स इस साल का सबसे बड़ा ट्रेंड है। पिछले साल से ही लोग इसे पसंद करने लगे थे, लेकिन इस बार तो यह पूरी तरह छा जाने वाली है क्योंकि, ये नॉस्टेल्जिया (Nostalgia) का एहसास देती है।

Christmas Decorations: क्रिसमस डेकोरेशन में अपनी पर्सनालिटी दिखाएं

इस बार सबसे जरूरी बात यह है कि डेकोरेशन में अपनी पर्सनालिटी दिखाएं। सिर्फ वही करें जो आपको खुशी दें। चाहे वो मशरूम डिजाइन हो, स्कैंडिनेवियन कैंडलहोल्डर्स हों, जर्मन क्रिसमस पिरामिड्स हों या फिर कलरफुल ग्लासवेयर जैसा कुछ भी हो सकता है। इस सीजन में फोकस सिर्फ खुशी पर है इसलिए असली मजा तो तब है जब आप अपनी पसंद की चीजें लगाएं।

Big Garlands: बड़े-बड़े गारलैंड्स का है जादू

इस साल बड़े और ड्रामेटिक गारलैंड्स का बहुत चलन है। ये आपके घर को एक शानदार लुक देते हैं। चाहे आप इन्हें मेंटल पर लगाएं, दरवाजे पर या फिर सीढ़ियों पर लगाएं। ये हर जगह कमाल ही करते हैं। इन लार्ज-स्केल गारलैंड्स की खासियत है कि ये टेक्सचर और डाइमेंशन के जरिए एक खास विजुअल इफेक्ट देते हैं। आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर रिबन, ऑर्नामेंट्स और घंटियों से भी सजा सकते हैं। ये आपके लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है घर को फेस्टिव फील देने के लिए।

Vintage and Antique Style: पुरानी चीजों का अपना ही मजा है

विंटेज और एंटीक स्टाइल की चीजों का अपना अलग चार्म होता है। लोग अब इस तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। इसकी कुछ वजहें भी हैं जैसे कि एक तो पुरानी यादें, जो हमें इमोशनल कंफर्ट देती हैं। दूसरी वजह है सस्टेनेबिलिटी। ये चीजें दोबारा इस्तेमाल होती हैं और सालों साल तक चलती हैं। रैटन क्रिसमस ट्रीज हों, लग्जरी डिजाइनर स्टॉकिंग्स हों, या फिर ब्लू-व्हाइट टेबल सेटिंग्स… ये सब मिलकर आपकी पार्टी को यादगार बना देते हैं।

Tree or Indoor Plant: इनडोर प्लांट लगाएं

अब बात करते हैं सबसे मजेदार आइडिया की… हर कमरे में एक छोटा क्रिसमस ट्री या इनडूर प्लांट लगाएं। आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लोग अपने घर के अलग-अलग कमरों में छोटी-छोटी ट्रीज लगा रहे हैं। किचन में एक टेबलटॉप ट्री, बच्चे के कमरे में एक थीम्ड ट्री, बेडरूम में एक प्यारी सी ट्री। जिससे हर कोने में खुशी बिखर जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर ट्री एक अलग कहानी बयान कर सकती है।

Published on:

20 Dec 2025 03:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Christmas Decorations 2025: इस क्रिसमस कुछ हटके करें तैयारी, अपनाएं इन 5 डेकोरेशन आइडियाज को

