लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

Athiran: हम आपको एक ऐसे खौफनाक घर की मजेदार कहानी बताने वाले है, जहां हर तरफ लाशें बिछी हैं और इस भयावह मंजर के बीच, सिर्फ एक अकेली लड़की मौजूद है। ये सीन ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बल्कि आपके मन में अनगिनत सवाल खड़े करने वाला है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 02, 2025

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

फिल्म Athiran का पोस्टर (सोर्स: X)

Athiran: अगर आप दिमाग घुमा देने वाले सस्पेंस और झकझोर देने वाले क्लाइमैक्स वाली फिल्म के शौकीन हैं, तो जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर 'अथिरन' आपके लिए एक बेहतरीन ऑपशन हो सकती है। ये फिल्म रोमांच, डर और अनएक्सपेक्टेड मोड़ों से भरी हुई है, जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। बता दें कि जुलाई के इस वीकेंड पर अगर आप 'दृश्यम' या 'अंधाधुन' जैसी कोई दमदार कहानी देखने का सोच रहे हैं, तो 'अथिरन' को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।

क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

दरअसल, विवेक द्वारा निर्देशित और पीएफ मैथ्यूज द्वारा लिखी गई ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, और तब से लेकर अब तक, 6 साल से भी अधिक समय से ये ओटीटी पर दर्शकों की पसंदीदा बनी हुई है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसकी पूरी कहानी नायिका के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। फिल्म शुरू होते ही आपके दिमाग पर धीरे-धीरे अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देती है, और हर सीन में मिस्ट्री और डर का माहौल बना रहता है।

Athiran (सोर्स: X)

2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म में फहद फासिल और साई पल्लवी मेन रोल में हैं। साई पल्लवी का एक्टिंग इस फिल्म की जान है। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके सारे सदस्य मारे जा चुके हैं और घर में सिर्फ एक अकेली लड़की रहती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि उस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसी ने ये हत्याएं की हैं, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न सामने आते हैं।

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य

बता दें कि फिल्म में एक सीन है, जिसमें लक्ष्मी जब अपने घर पहुंचती है, तो चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, जबकि एक कमरे में उसकी भतीजी नित्या एक धागे से खेलती दिखाई देती है। ये सीन आपके मन में अनगिनत सवाल खड़े कर देगा।

दरअसल, फिल्म में असली रोमांच तब आता है जब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हत्याओं के पीछे का खतरनाक रहस्य खुलता है। मलयालम में रिलीज हुई 'अथिरन' अब हिंदी डब वर्जन में भी उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते है। ये फिल्म ना केवल जिओ हॉटस्टार पर, बल्कि यूट्यूब पर भी मुफ्त में उपलब्ध है। 6 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 10.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी। दरअसल, ये थ्रिल और सस्पेंस के शौकीनों के लिए वाकई एक शानदार अनुभव है।

Updated on:

02 Oct 2025 03:29 pm

Published on:

02 Oct 2025 03:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

