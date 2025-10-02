लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

दरअसल, फिल्म में असली रोमांच तब आता है जब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हत्याओं के पीछे का खतरनाक रहस्य खुलता है। मलयालम में रिलीज हुई 'अथिरन' अब हिंदी डब वर्जन में भी उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते है। ये फिल्म ना केवल जिओ हॉटस्टार पर, बल्कि यूट्यूब पर भी मुफ्त में उपलब्ध है। 6 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 10.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी। दरअसल, ये थ्रिल और सस्पेंस के शौकीनों के लिए वाकई एक शानदार अनुभव है।