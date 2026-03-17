फौजी भाई के कानूनी मदद से इनकार के बाद टूटा सेलिना जेटली का दिल, बोलीं- मेरे इरादे हमेशा नेक…

Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों अपने परिवार से जुड़े एक संवेदनशील मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके भाई विक्रांत जेटली, जो संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं, ने न सिर्फ उनसे संपर्क करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनकी कानूनी मदद भी लेने से मना कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलीना की याचिका को बंद कर दिया है।