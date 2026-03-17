17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फौजी भाई के कानूनी मदद से इनकार के बाद टूटा सेलिना जेटली का दिल, बोलीं- मेरे इरादे हमेशा नेक…

Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका बंद करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 17, 2026

Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help

Celina Jaitly Reaction (सोर्स- एक्स)

Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों अपने परिवार से जुड़े एक संवेदनशील मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके भाई विक्रांत जेटली, जो संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं, ने न सिर्फ उनसे संपर्क करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनकी कानूनी मदद भी लेने से मना कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलीना की याचिका को बंद कर दिया है।

बहन की चिंता, लेकिन भाई ने ठुकराई मदद (Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help)

सेलीना जेटली ने अपने भाई की सुरक्षा और भलाई को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि विदेश में रह रहे उनके भाई को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उन्हें उचित कानूनी सहायता मिल सके। खासतौर पर माता-पिता के ना होने की स्थिति में उन्होंने खुद को जिम्मेदार मानते हुए यह कदम उठाया था।

हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि विक्रांत जेटली अपनी बहन से संपर्क नहीं रखना चाहते। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया कि उनके केस से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी पत्नी से सलाह लेने के बाद ही लिया जाए।

कोर्ट ने क्यों बंद किया मामला? (Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help)

16 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति पुरूषेंद्र कुमार कौरव ने इस मामले पर विचार किया। कोर्ट को जानकारी दी गई कि विक्रांत को पहले ही कांसुलर एक्सेस दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने कानूनी सहायता लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी बहन से सीधे बातचीत करने की पेशकश भी ठुकरा दी।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने माना कि अब इस याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विक्रांत के संपर्क में बने रहें और उन्हें कानून के तहत हर संभव मदद उपलब्ध कराते रहें।

सेलीना का भावुक बयान (Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help)

इस पूरे घटनाक्रम के बाद सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा हमेशा अपने भाई की सुरक्षा, सम्मान और उचित व्यवहार सुनिश्चित करना था। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत सरकार उनके भाई की मदद के लिए आगे भी प्रयास करती रहेगी।

सेलीना ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने यह कदम केवल एक बहन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उठाया था, ताकि उनके भाई को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लंबे समय से हिरासत में हैं विक्रांत

जानकारी के मुताबिक, सेलीना के भाई विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से यूएई में हिरासत में हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि उनके लिए एक कानूनी फर्म नियुक्त की जाए, ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

सेलीना ने उस समय राहत जताई थी कि लंबे समय से उनके भाई के पास कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और खुद विक्रांत ने किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता से दूरी बना ली है।

परिवार और कानून के बीच मुश्किल स्थिति

यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को भी उजागर करता है। एक ओर बहन अपने भाई की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाई का इस तरह दूरी बनाना कई सवाल खड़े करता है।

ये भी पढ़ें

हरीश राणा की दर्दनाक कहानी पर फिल्म बनाने की कवायद शुरू, ‘इच्छामृत्यू’ पर पहले भी बन चुकी हैं फिल्में
मनोरंजन
Harish Rana Euthanasia Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Mar 2026 01:45 pm

Published on:

17 Mar 2026 01:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फौजी भाई के कानूनी मदद से इनकार के बाद टूटा सेलिना जेटली का दिल, बोलीं- मेरे इरादे हमेशा नेक…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गिरफ्तारी के वॉरेंट के बीच रैपर बादशाह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी, यूपी पुलिस ने किया बल प्रयोग

Badshah Tateeree Controversy
बॉलीवुड

बढ़ता ही जा रहा है ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, रात में भी बंद नहीं होंगे मुंबई के थिएटर्स

Dhurandhar 2 Craze
मनोरंजन

LPG की किल्लत पर अक्षय कुमार ने दिया बड़ा बयान, अपने घर की हालत भी बताई

Akshay Kumar break silence on LPG Cylinder Shortage in india said wife Twinkle Bought 2 Electric Stoves
बॉलीवुड

पत्नी पर जोक मारना विक्की कौशल को पड़ा भारी, यूजर्स ने उठाकर कर दिया ट्रोल, बोले- रेड फ्लैग बनते जा रहे

Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage
बॉलीवुड

नोरा फतेही और संजय दत्त का विवादित गाना YouTube से हटा, अश्लीलता का मिला था टैग

Sanjay Dutt Nora Fatehi Controversial Song Sarke Chunar Teri Sarke REMOVED From YouTube after Obscenity lines
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.