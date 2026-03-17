फौजी भाई के कानूनी मदद से इनकार के बाद टूटा सेलिना जेटली का दिल, बोलीं- मेरे इरादे हमेशा नेक…

Celina Jaitly Reaction (सोर्स- एक्स)
Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help: बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों अपने परिवार से जुड़े एक संवेदनशील मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके भाई विक्रांत जेटली, जो संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं, ने न सिर्फ उनसे संपर्क करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनकी कानूनी मदद भी लेने से मना कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलीना की याचिका को बंद कर दिया है।
सेलीना जेटली ने अपने भाई की सुरक्षा और भलाई को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि विदेश में रह रहे उनके भाई को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उन्हें उचित कानूनी सहायता मिल सके। खासतौर पर माता-पिता के ना होने की स्थिति में उन्होंने खुद को जिम्मेदार मानते हुए यह कदम उठाया था।
हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि विक्रांत जेटली अपनी बहन से संपर्क नहीं रखना चाहते। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया कि उनके केस से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी पत्नी से सलाह लेने के बाद ही लिया जाए।
16 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति पुरूषेंद्र कुमार कौरव ने इस मामले पर विचार किया। कोर्ट को जानकारी दी गई कि विक्रांत को पहले ही कांसुलर एक्सेस दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने कानूनी सहायता लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी बहन से सीधे बातचीत करने की पेशकश भी ठुकरा दी।
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने माना कि अब इस याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विक्रांत के संपर्क में बने रहें और उन्हें कानून के तहत हर संभव मदद उपलब्ध कराते रहें।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा हमेशा अपने भाई की सुरक्षा, सम्मान और उचित व्यवहार सुनिश्चित करना था। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत सरकार उनके भाई की मदद के लिए आगे भी प्रयास करती रहेगी।
सेलीना ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने यह कदम केवल एक बहन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उठाया था, ताकि उनके भाई को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जानकारी के मुताबिक, सेलीना के भाई विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से यूएई में हिरासत में हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि उनके लिए एक कानूनी फर्म नियुक्त की जाए, ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
सेलीना ने उस समय राहत जताई थी कि लंबे समय से उनके भाई के पास कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और खुद विक्रांत ने किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता से दूरी बना ली है।
यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को भी उजागर करता है। एक ओर बहन अपने भाई की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाई का इस तरह दूरी बनाना कई सवाल खड़े करता है।
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