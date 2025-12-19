युवराज सिंह, सुरेश रैना, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला के खिलाफ ED का बड़ा ऐक्शन, अब तक 19 करोड़ की संपत्ति जब्त

युवराज सिंह, सुरेश रैना, सोनू सूद
1x Betting Case: ऑनलाइन सट्टेबाजी 1x बेट ऐप मामले में प्रवर्तन निर्देशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने खेल और मनोरंजन जगह की कई हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा के साथ उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और नेहा शर्मा सरीखे बड़े नाम शामिल है।
बताया जा रहा है कि यह जांच कथित अवैध बेटिंग ऐप्स से जुड़ी है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की।
यह खबर अपडेट की जा रही है…
