प्रियंका गांधी के हेल्थ टिप्स के किस्से ने PM और राजनाथ सिंह को मुस्कुराने पर किया मजबूर, जानें चाय पार्टी की पूरी कहानी

धर्मेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि सत्र को थोड़ा और लंबा चलाया जा सकता था। इस पर पीएम मोदी ने मजाक में कहा कि सत्र छोटा रखा गया ताकि उनकी (यादव की) गला न दुखे, क्योंकि सदन में वे ऊंची आवाज में बहस करते हैं। इस पर सभी हंस पड़े। पीएम ने कुछ विपक्षी सांसदों जैसे एनके प्रेमचंद्रन की सदन में अच्छी तैयारी की तारीफ भी की। विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन में पुराने जैसे सेंट्रल हॉल की मांग की, तो पीएम ने कहा, 'यह रिटायरमेंट के बाद के लिए है, आप अभी बहुत सेवा करेंगे।' इस पर भी ठहाके गूंजे।