प्रियंका गांधी के हेल्थ टिप्स के किस्से ने PM और राजनाथ सिंह को मुस्कुराने पर किया मजबूर, जानें चाय पार्टी की पूरी कहानी

प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। तीन सप्ताह तक चले इस सत्र में तीखे बहस, वॉकआउट और प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन सत्र समाप्ति पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा आयोजित चाय पार्टी ने राजनीतिक तल्खी को पीछे छोड़कर सौहार्द की मिसाल पेश की। इस पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए।
स्पीकर के कक्ष में आयोजित इस अनौपचारिक बैठक में प्रियंका गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में सीट मिली, जबकि पीएम मोदी और स्पीकर बिरला पास बैठे थे। करीब 20 मिनट चली इस बैठक में कई हल्के-फुल्के क्षण देखे गए। प्रियंका गांधी ने बताया कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड की एक जड़ी-बूटी का सेवन करती हैं, जो एलर्जी से बचाती है। इस हेल्थ टिप पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। सूत्रों के अनुसार, यह बातचीत सभी को हंसाने वाली थी।
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से उनकी हालिया इथियोपिया, जॉर्डन और ओमान की यात्रा के बारे में पूछा। पीएम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "यात्रा अच्छी रही।" इसके अलावा, वायनाड से जुड़े मुद्दों पर भी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। अन्य विपक्षी नेता जैसे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले और सीपीआई के डी राजा भी मौजूद थे।
धर्मेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि सत्र को थोड़ा और लंबा चलाया जा सकता था। इस पर पीएम मोदी ने मजाक में कहा कि सत्र छोटा रखा गया ताकि उनकी (यादव की) गला न दुखे, क्योंकि सदन में वे ऊंची आवाज में बहस करते हैं। इस पर सभी हंस पड़े। पीएम ने कुछ विपक्षी सांसदों जैसे एनके प्रेमचंद्रन की सदन में अच्छी तैयारी की तारीफ भी की। विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन में पुराने जैसे सेंट्रल हॉल की मांग की, तो पीएम ने कहा, 'यह रिटायरमेंट के बाद के लिए है, आप अभी बहुत सेवा करेंगे।' इस पर भी ठहाके गूंजे।
पिछले मानसून सत्र में राहुल गांधी सहित विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले पर सभी विपक्षी नेता शामिल हुए। वजह थी स्पीकर का इस सत्र में विपक्ष के प्रति निष्पक्ष रवैया। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है, जहां सदन में टकराव के बावजूद चाय पर मुस्कुराहट बिखरती है।
