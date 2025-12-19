रॉन्ग साइड से एंट्री करने पर बवाल, गार्डों ने लाठी-डंडों से तोड़ी मर्सिडीज, देखें VIDEO

मर्सिडीजा हादसा (फोटो सोशल मीडिया)
गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित साइबर पार्क में ट्रैफिक को लेकर विवाद हो गया। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने पर एक मर्सिडीज कार मालिक के साथ हिंसक घटना सामने आई। आरोप है कि सुरक्षा गार्डों ने लाठियों और डंडों से कार पर हमला कर उसकी सभी खिड़कियां तोड़ दीं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत मर्सिडीज कार चालक द्वारा एग्जिट रास्ते से एंट्री करने और सड़क के गलत साइड पर वाहन चलाने से हुई। जब गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित साइबर पार्क में तैनात सुरक्षा गार्डों ने उसे रोका, तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान ड्राइवर ने कथित तौर पर सुरक्षा गार्डों पर हमला कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाकर्मियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि इस मर्सिडीज कार की कीमत करीब 50 लाख रुपये है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सुरक्षा गार्ड दूसरे व्यक्ति के हाथ से लाठी छीनकर कार की ओर दौड़ता है और सामने खड़ी कार के विंडशील्ड पर जोरदार वार करता है। वहीं, एक अन्य व्यक्ति कार की टेललाइट और साइड मिरर तोड़ता नजर आता है। कुछ देर पीछे हटने के बाद वही गार्ड फिर से कार के पास पहुंचता है और पीछे की विंडशील्ड और दाईं ओर की खिड़कियों को तोड़ देता है।
हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
गौरतलब है कि नवंबर की शुरुआत में दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से भी एक गंभीर घटना सामने आई थी। वहां तेज रफ्तार से जा रही मर्सिडीज G63 अनियंत्रित होकर एक खंभे से टकरा गई थी। इसके बाद कार ने ऑटो स्टैंड पर खड़े तीन लोगों को कुचल दिया था। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था।
