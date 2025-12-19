रॉन्ग साइड से एंट्री करने पर बवाल, गार्डों ने लाठी-डंडों से तोड़ी मर्सिडीज, देखें VIDEO

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सुरक्षा गार्ड दूसरे व्यक्ति के हाथ से लाठी छीनकर कार की ओर दौड़ता है और सामने खड़ी कार के विंडशील्ड पर जोरदार वार करता है। वहीं, एक अन्य व्यक्ति कार की टेललाइट और साइड मिरर तोड़ता नजर आता है। कुछ देर पीछे हटने के बाद वही गार्ड फिर से कार के पास पहुंचता है और पीछे की विंडशील्ड और दाईं ओर की खिड़कियों को तोड़ देता है।

हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।