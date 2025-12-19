Maharashtra : 1500 की आबादी वाले इस गांव में तीन महीने में 27398 जन्म किए गए दर्ज, हरकत में आए अधिकारी

हालांकि, महाराष्ट्र के अरनी तालुका के शेंदुरसानी ग्राम पंचायत (Shendursani gram panchayat) की जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में दर्ज आंकड़ों ने उन्हें चौंका दिया। स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीन महीनों में 27,000 से अधिक विलंबित जन्मों का पंजीकरण हुआ। इसमें कहा गया है कि गांव की आबादी मात्र 1,500 होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के जन्म का पंजीकरण एक गंभीर खोज का मामला है।