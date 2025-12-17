महाराष्ट्र: कर्ज चुकाने के लिए किसान को बेचनी पड़ी किडनी, पिता की आपबीती सुन भर आएंगी आंखें

मिंथुर गांव के रहने वाले रोशन कुडे ने कुछ साल पहले अपना दूध का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक निजी साहूकार से 1 लाख रुपये उधार लिए थे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, कोरोना काल की मंदी और फिर 'लंपी' बीमारी के कारण उसकी गायें मर गईं। व्यवसाय ठप हो गया और रोशन कर्ज की किश्तें नहीं चुका सका। समय बीतने के साथ ही एक लाख रुपये का कर्ज बढ़कर 74 लाख रुपये हो गया।