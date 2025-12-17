17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: कर्ज चुकाने के लिए किसान को बेचनी पड़ी किडनी, पिता की आपबीती सुन भर आएंगी आंखें

Farmer Sold kidney for loan repayment: महाराष्ट्र से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जहां सूदखोरों ने एक किसान को अपने शरीर का अंग बेचने तक के लिए मजबूर कर दिया। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 17, 2025

Maharashtra Farmer Sold kidney

कर्ज चुकाने के लिए किसान ने बेची अपनी किडनी (Patrika Photo)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहां एक युवा किसान को अवैध साहूकारों (सूदखोरों) के कर्ज के बोझ और मानसिक प्रताड़ना के कारण अपनी किडनी बेचने पर मजबूर होना पड़ा। 34 वर्षीय किसान रोशन कुडे की यह आपबीती सुनकर हर किसी की रूह कांप गई है।

1 लाख का कर्ज हुआ 74 लाख!

मिंथुर गांव के रहने वाले रोशन कुडे ने कुछ साल पहले अपना दूध का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक निजी साहूकार से 1 लाख रुपये उधार लिए थे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, कोरोना काल की मंदी और फिर 'लंपी' बीमारी के कारण उसकी गायें मर गईं। व्यवसाय ठप हो गया और रोशन कर्ज की किश्तें नहीं चुका सका। समय बीतने के साथ ही एक लाख रुपये का कर्ज बढ़कर 74 लाख रुपये हो गया।

विदेश में किडनी का सौदा

रोशन के पिता शिवदास कुडे ने दावा किया कि साहूकारों ने उनके बेटे को योजना बनाकर अपने जाल में फंसाया। 1 लाख की मूल राशि पर भारी ब्याज लगाकर लाखों रुपये वसूले गए। जब रोशन सब कुछ हार गया, तो आरोपियों ने उसे पैसे चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने की सलाह दी।

आरोप है कि साहूकारों के दबाव में रोशन पहले कोलकाता गया और वहां से उसे कंबोडिया (Cambodia) ले जाया गया, जहां 8 लाख रुपये में उसकी किडनी का सौदा कर दिया गया।

एक्शन में आई पुलिस

इस मामले के तूल पकड़ते ही प्रशासन हरकत में आया है। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमक्का ने बताया कि 6 आरोपियों के खिलाफ अवैध साहूकारी, रंगदारी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पीड़ित किसान की मेडिकल जांच कराई जा रही है। यदि किडनी बेचने की पुष्टि होती है, तो मानव अंग तस्करी की धाराओं के तहत अलग से कड़ी जांच की जाएगी।

‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’

इस घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "यह अत्यंत गंभीर मामला है। किसी किसान को कर्ज के लिए अंग बेचने पर मजबूर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस पर विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Dec 2025 11:02 am

Published on:

17 Dec 2025 10:53 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: कर्ज चुकाने के लिए किसान को बेचनी पड़ी किडनी, पिता की आपबीती सुन भर आएंगी आंखें

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

जरीन खान के गुजर जाने के 40 दिन बाद… सुजैन खान का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

Sussanne Khan Latest Post
बॉलीवुड

संजय दत्त के किरदार का जानें खौफनाक सच, Dhurandhar सीक्वल से पहले एक बार फिर चर्चा में चौधरी असलम केस

संजय दत्त का किरदार का जानें खौफनाक सच, Dhurandhar सीक्वल से पहले फिर चर्चा में चौधरी असलम केस
बॉलीवुड

रेखा की शादी का सच? दोस्त बीना रमानी ने खोले बॉलीवुड एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के राज

Mukesh Agarwal And Rekha Love Story
बॉलीवुड

Oscar 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई बॉलीवुड की ये फिल्‍म, 71 देशों को पीछे छोड़ Top-15 में बनाई जगह

Oscar 2026
बॉलीवुड

एक पॉलिटिशियन का बेटा बना बॉलीवुड का ‘Ek Villain’, जानिए कैसे जमाई इंडस्ट्री में धाक!

Ritesh Deshmukh Birthday
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.