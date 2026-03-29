भारत को ‘टेररिस्ट स्टेट’ कहने वाले को फॉलो करने पर अनीत पड्डा पर भड़के यूजर्स, बोले- ‘इसका बाप भी हिन्दू विरोधी है’

Aneet Padda Hasan Piker Controversy: सैयारा फेम अनीत पड्डा की बहन रीत पड्डा द्वारा 'धुरंधर' और 'द कश्मीर फाइल्स' पर की गई बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी जिसके बाद से सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि उन्होंने इन फिल्मों को 'सरकार समर्थक कहानियां' बताते हुए कहा कि ऐसी फिल्में एकतरफा नजरिया पेश करती हैं। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए प्रियंका चोपड़ा को भी इसमें घसीट लिया। उनके इन बयानों ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी। जिसके चलते अब कई यूजर्स ने अनीत पड्डा को भी ट्रोल करा शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?