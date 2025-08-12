12 अगस्त 2025,

बॉलीवुड

Saiyaara फेम अनीत पड्डा ने इस एक्टर संग किया था रोमांस, 40 सेकंड के वीडियो को देख फैंस हुए खुश

Saiyaara Aneet Padda Tv Ad: सैयारा फिल्म से चर्चा में आई अनीत पड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनका फेमस एक्टर संग रोमांस देखकर फैंस भी इंप्रेस हो गए हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 12, 2025

Saiyaara Aneet Padda Romence With munjya actor abhay verma
अनीत पड्डा और अभय वर्मा ने किया है साथ में काम

Saiyaara Aneet Padda Tv Ad: फिल्म सैयारा को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं। ये फिल्म बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात दे रही है। ऐसे में नए कलाकार अनीत पड्डा और अहान पांडे ने अपनी पहली फिल्मों से ही शानदार छाप छोड़ दी है, जिससे यह साबित होता है कि इंडस्ट्री का भविष्य काबिल हाथों में है। जहां दर्शको को सैयारा के कपल की लव स्टोरी पसंद आ रही है वहीं, अनीत पड्डा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह फिल्म मुंज्या एक्टर अभय वर्मा संग रोमांस करती दिख रही हैं।

अनीत पड्डा और अभय वर्मा कर चुके हैं एड में काम (Saiyaara Aneet Padda Tv Ad)

फिल्म सैयारा आने से पहले ही अनीत पड्डा फिल्म मुंज्या एक्टर अभय वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। दोनों किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक एड में साथ नजर आए थे। वो एड अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अनीत पड्डा और अभय वर्मा साथ में रोमांस और हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं।

अनीत पड्डा का रोमांस देख फैंस हुए खुश (Aneet Padda Instagram)

अनीत पड्डा और अभय वर्मा का ये वायरल वीडियो 40 सेकंड का है। इसमें अनीत और अभय किसी संगीत क्लास में बैठे दिख रहे हैं। अनीत च्युइंग गम चबाते हुए सेलो बो पकड़े हुए हैं और एक बबल फोड़ते हैं। अभय, एक सैक्सोफोन पकड़े हुए, उन्हें ध्यान से देखते हैं। फिर, वह सैक्सोफोन रख देते हैं और मजाकिया अंदाज में चॉकलेट बार को किसी वाद्य यंत्र की तरह बजाने का नाटक करते हैं। वह अनीत को चॉकलेट देता है, जिसे बबल गम का स्वाद बहुत पसंद आता है।

सोशल मीडिया पर लगी कमेंट की लाइन

दोनों के एक्सप्रेशन्स देख फैंस इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और कई सारे फैंस तो ऐसे हैं जिन्होंने ये मांग की है कि दोनों कलाकारों को एक साथ फिल्म में काम भी करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, “अभय का चेहरा एक रॉम-कॉम फिल्म के लिए काफी अच्छा है।” दूसरे ने लिखा, “ये बहुत क्यूट है। दोनों को एक साथ देखने में मजा आएगा।” एक अन्य शख्स ने लिखा, “अनीत और अभय की अगली फिल्म मैडॉक की होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है।”

12 Aug 2025 01:20 pm

