Saiyaara फेम अनीत पड्डा ने इस एक्टर संग किया था रोमांस, 40 सेकंड के वीडियो को देख फैंस हुए खुश

Saiyaara Aneet Padda Tv Ad: फिल्म सैयारा को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं। ये फिल्म बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात दे रही है। ऐसे में नए कलाकार अनीत पड्डा और अहान पांडे ने अपनी पहली फिल्मों से ही शानदार छाप छोड़ दी है, जिससे यह साबित होता है कि इंडस्ट्री का भविष्य काबिल हाथों में है। जहां दर्शको को सैयारा के कपल की लव स्टोरी पसंद आ रही है वहीं, अनीत पड्डा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह फिल्म मुंज्या एक्टर अभय वर्मा संग रोमांस करती दिख रही हैं।