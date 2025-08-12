Saiyaara फेम अनीत पड्डा ने इस एक्टर संग किया था रोमांस, 40 सेकंड के वीडियो को देख फैंस हुए खुश

Saiyaara Aneet Padda Tv Ad: फिल्म सैयारा को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं। ये फिल्म बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात दे रही है। ऐसे में नए कलाकार अनीत पड्डा और अहान पांडे ने अपनी पहली फिल्मों से ही शानदार छाप छोड़ दी है, जिससे यह साबित होता है कि इंडस्ट्री का भविष्य काबिल हाथों में है। जहां दर्शको को सैयारा के कपल की लव स्टोरी पसंद आ रही है वहीं, अनीत पड्डा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह फिल्म मुंज्या एक्टर अभय वर्मा संग रोमांस करती दिख रही हैं।
फिल्म सैयारा आने से पहले ही अनीत पड्डा फिल्म मुंज्या एक्टर अभय वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। दोनों किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक एड में साथ नजर आए थे। वो एड अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अनीत पड्डा और अभय वर्मा साथ में रोमांस और हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं।
अनीत पड्डा और अभय वर्मा का ये वायरल वीडियो 40 सेकंड का है। इसमें अनीत और अभय किसी संगीत क्लास में बैठे दिख रहे हैं। अनीत च्युइंग गम चबाते हुए सेलो बो पकड़े हुए हैं और एक बबल फोड़ते हैं। अभय, एक सैक्सोफोन पकड़े हुए, उन्हें ध्यान से देखते हैं। फिर, वह सैक्सोफोन रख देते हैं और मजाकिया अंदाज में चॉकलेट बार को किसी वाद्य यंत्र की तरह बजाने का नाटक करते हैं। वह अनीत को चॉकलेट देता है, जिसे बबल गम का स्वाद बहुत पसंद आता है।
दोनों के एक्सप्रेशन्स देख फैंस इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और कई सारे फैंस तो ऐसे हैं जिन्होंने ये मांग की है कि दोनों कलाकारों को एक साथ फिल्म में काम भी करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, “अभय का चेहरा एक रॉम-कॉम फिल्म के लिए काफी अच्छा है।” दूसरे ने लिखा, “ये बहुत क्यूट है। दोनों को एक साथ देखने में मजा आएगा।” एक अन्य शख्स ने लिखा, “अनीत और अभय की अगली फिल्म मैडॉक की होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है।”