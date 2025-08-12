12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

मृणाल ठाकुर कर रही हैं ऐश्वर्या के पति को डेट? खुद बताया धनुष संग क्या है रिश्ता

Mrunal Thakur Dhanush Dating Rumors: ऐश्वर्या से तलाक के बाद धनुष का नाम एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर से जुड़ रहा है। अब इसी बीच खुद एक्ट्रेस ने बड़ा खुलासा किया है और धनुष संग अपने रिश्ते का सच बताया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 12, 2025

Mrunal Thakur Big Revealed on Dhanush Dating Rumors
मृणाल ठाकुर ने धनुष संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

Mrunal Thakur Dhanush Dating Rumors: टीवी जगत से लेकर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। काफी समय से उनकी साउथ के सुपरस्टार धनुष के साथ डेटिंग की खबरें आ रही हैं। इन खबरों ने तूल उस समय पकड़ा जब मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन में धनुष पहुंचे थे इसके बाद धनुष को मृणाल की बर्थडे पार्टी में हाथों में हाथ लिए देखा गया था। अब खुद मृणाल ने अपनी निजी जिंदगी और ऐश्वर्या के एक्स हसबैंड से अपने रिश्ते पर बात की है।

मृणाल ने बताया क्या है धनुष संग रिश्ता (Mrunal Thakur React Dhanush Dating Rumors)

Only Kollywood संग बातचीत के दौरान मृणाल ने धनुष के साथ अफेयर पर बात की। उन्होंने कहा, “धनुष मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरी और धनुष की डेटिंग अफवाहें मुझे फनी लगीं।” मृणाल ने आगे साफ किया है कि ‘सन ऑफ सरदार 2’ के प्रीमियर पर धनुष गेस्ट लिस्ट में नहीं थे। धनुष उस इवेंट में अजय देवगन के बुलावे पर आए थे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था।”

धनुष और मृणाल का हुआ था वीडियो वायरल (Mrunal Thakur On Dhanush)

बता दें, News18 ने कुछ समय पहले अपने सूत्रों के हवाले से मृणाल और धनुष की अफेयर की खबरों को पक्का किया था। उन्होंने लिखा था, 'हां, ये सच है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी बहुत नया है और वो इसे अभी पब्लिकली ऑफिशियल नहीं करेंगे। उन्हें बाहर घूमने फिरने और देखे जाने को लेकर कोई परवाह नहीं है। उनके फ्रेंड्स को इसके बारे में पता है।' हालांकि, अब मृणाल ने खुद इन खबरों को झूठा करार दे दिया है और धनुष उनके क्या लगते हैं वह भी उन्होंने बता दिया है।

धनुष हैं रजनीकांत के एक्स दामाद

धनुष साउथ के सुपरस्टार होने के साथ ही रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के पति थे। दोनों ने 18 बाद अपने रिश्ते को खत्म कर साल 2022 में तलाक ले लिया था। उनके दो बेटे लिंगा और यात्रा हैं, जिनकी परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं। वहीं अब उनका नाम मृणाल ठाकुर के साथ जुड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 08:12 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मृणाल ठाकुर कर रही हैं ऐश्वर्या के पति को डेट? खुद बताया धनुष संग क्या है रिश्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.