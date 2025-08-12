मृणाल ठाकुर कर रही हैं ऐश्वर्या के पति को डेट? खुद बताया धनुष संग क्या है रिश्ता

Mrunal Thakur Dhanush Dating Rumors: टीवी जगत से लेकर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। काफी समय से उनकी साउथ के सुपरस्टार धनुष के साथ डेटिंग की खबरें आ रही हैं। इन खबरों ने तूल उस समय पकड़ा जब मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन में धनुष पहुंचे थे इसके बाद धनुष को मृणाल की बर्थडे पार्टी में हाथों में हाथ लिए देखा गया था। अब खुद मृणाल ने अपनी निजी जिंदगी और ऐश्वर्या के एक्स हसबैंड से अपने रिश्ते पर बात की है।
Only Kollywood संग बातचीत के दौरान मृणाल ने धनुष के साथ अफेयर पर बात की। उन्होंने कहा, “धनुष मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरी और धनुष की डेटिंग अफवाहें मुझे फनी लगीं।” मृणाल ने आगे साफ किया है कि ‘सन ऑफ सरदार 2’ के प्रीमियर पर धनुष गेस्ट लिस्ट में नहीं थे। धनुष उस इवेंट में अजय देवगन के बुलावे पर आए थे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था।”
बता दें, News18 ने कुछ समय पहले अपने सूत्रों के हवाले से मृणाल और धनुष की अफेयर की खबरों को पक्का किया था। उन्होंने लिखा था, 'हां, ये सच है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी बहुत नया है और वो इसे अभी पब्लिकली ऑफिशियल नहीं करेंगे। उन्हें बाहर घूमने फिरने और देखे जाने को लेकर कोई परवाह नहीं है। उनके फ्रेंड्स को इसके बारे में पता है।' हालांकि, अब मृणाल ने खुद इन खबरों को झूठा करार दे दिया है और धनुष उनके क्या लगते हैं वह भी उन्होंने बता दिया है।
धनुष साउथ के सुपरस्टार होने के साथ ही रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के पति थे। दोनों ने 18 बाद अपने रिश्ते को खत्म कर साल 2022 में तलाक ले लिया था। उनके दो बेटे लिंगा और यात्रा हैं, जिनकी परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं। वहीं अब उनका नाम मृणाल ठाकुर के साथ जुड़ रहा है।