मृणाल ठाकुर कर रही हैं ऐश्वर्या के पति को डेट? खुद बताया धनुष संग क्या है रिश्ता

Mrunal Thakur Dhanush Dating Rumors: टीवी जगत से लेकर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। काफी समय से उनकी साउथ के सुपरस्टार धनुष के साथ डेटिंग की खबरें आ रही हैं। इन खबरों ने तूल उस समय पकड़ा जब मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन में धनुष पहुंचे थे इसके बाद धनुष को मृणाल की बर्थडे पार्टी में हाथों में हाथ लिए देखा गया था। अब खुद मृणाल ने अपनी निजी जिंदगी और ऐश्वर्या के एक्स हसबैंड से अपने रिश्ते पर बात की है।