‘पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है’, वड़ा पाव गर्ल के मिस्ट्री मैन का खुलासा, जानबूझ कर ‘धुरंधर 2’ से काटे मेरे सीन

सोशल मीडिया पर 'वड़ा पाव गर्ल' के दोस्त सैफी वीडियो में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ' धुरंधर 2' के बारे में कह रहे हैं, 'तो भाई आप सब लोगों ने मेरी धुरंधर फिल्म देख ली होगी लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई आदित्य धर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, पता नहीं उनकी मुझसे क्या दुश्मनी है भाई, अगर मेरी चंद्रिका के साथ कोई वीडियोज वो देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने ये सारे सीन क्यों कट कर किए। फिल्म में मेरे 6 सीन्स हैं और उन्होंने मेरे 6 के 6 सीन फिल्म से हटा दिए हैं।'