हनी सिंह के कॉन्सर्ट में हुआ हंगामा, महिला ने की जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश, सिक्योरिटी को दीं गालियां

Honey Singh Mumbai Concert (सोर्स- एक्स)
Honey Singh Mumbai Concert: देश के लोकप्रिय रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह इन दिनों अपने 'माई स्टोरी- इंडिया चैप्टर' टूर को लेकर देशभर में सुर्खियों में हैं। इसी टूर के तहत मुंबई में आयोजित उनका हालिया कॉन्सर्ट जहां शानदार परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रहा, वहीं एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे शो का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम के दौरान एक महिला फैन द्वारा बंद गेट पार करने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड्स में आयोजित इस कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। शो के दौरान जब हनी सिंह अपने लोकप्रिय गानों पर परफॉर्म कर रहे थे, तभी बाहर मौजूद एक महिला फैन ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के लिए बंद गेट पर चढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने को कोशिश की, जिसके बाद मौके पर बहस जैसी स्थिति बन गई।
चश्मदीदों के मुताबिक, जब सुरक्षा टीम ने महिला को अंदर जाने से रोका तो उसने नाराजगी जाहिर करते हुए कर्मचारियों से तीखी बहस शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कॉन्सर्ट के इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे।
कई दर्शकों ने दावा किया कि कार्यक्रम में प्रवेश व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि अलग-अलग सेक्शन में जाने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही और कई दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा। यही वजह रही कि कॉन्सर्ट के दौरान कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसा माहौल देखने को मिला।
हालांकि इन सबके बीच मंच पर हनी सिंह की एंट्री ने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया। शो के फिनाले हिस्से में उन्होंने शानदार अंदाज में प्रवेश किया और बताया जा रहा है कि इस दौरान वह एक लग्जरी कार से मंच पर पहुंचे, जिसने कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। उनकी इस एंट्री ने फैंस के बीच खासा रोमांच पैदा कर दिया।
कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह ने अपने कई सुपरहिट गानों पर परफॉर्म कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लंबे समय बाद लाइव मंच पर उनकी एनर्जी और अंदाज देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित नजर आए। हालांकि गेट पर हुई घटना ने शो की चर्चाओं को अलग मोड़ दे दिया।
मुंबई शो के बाद अब हनी सिंह अपने टूर के अगले पड़ावों की तैयारी में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में वो पुणे, कोटा, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ऐसे में फैंस उनके आगामी कॉन्सर्ट्स को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।
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