हनी सिंह के कॉन्सर्ट में हुआ हंगामा, महिला ने की जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश, सिक्योरिटी को दीं गालियां

Honey Singh Mumbai Concert: देश के लोकप्रिय रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह इन दिनों अपने 'माई स्टोरी- इंडिया चैप्टर' टूर को लेकर देशभर में सुर्खियों में हैं। इसी टूर के तहत मुंबई में आयोजित उनका हालिया कॉन्सर्ट जहां शानदार परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रहा, वहीं एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे शो का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम के दौरान एक महिला फैन द्वारा बंद गेट पार करने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।