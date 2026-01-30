गांधी की हत्या पर निखिल आडवाणी का चौंकाने वाला एंगल आया सामने, ‘फ्रीडम एट मिडनाइट’ को बनाया कंट्रोवर्सी

सीरीज का एक इमोशनल पार्ट वो है जहां गांधी कलकत्ता के एक दंगाई को सलाह देते हैं, "दूसरों के दर्द पर भी उतने ही आंसू बहाओ जितने अपने पर बहाते हो।" गांधी की आखिरी इच्छा पाकिस्तान जाकर वहां शांति फैलाना था। सीरीज ये सवाल छोड़ती है कि क्या ये हत्या सिर्फ बदला थी, या एक महात्मा को सरहद के उस पार शांति का संदेश ले जाने से रोकने की साजिश? 'फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2' महज एक ऐतिहासिक ड्रामा नहीं है, बल्कि यह उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि है जिसने एक बंटते हुए देश को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, इसे आपको जरूर देखना चाहिए।