कास्टिंग काउच पर साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी का बड़ा बयान, बोले- सबकुछ निजी बर्ताव पर…

अपने दशकों लंबे करियर का हवाला देते हुए चिरंजीवी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री भी बाकी पेशों की तरह ही है, जहां सब कुछ इंसान की सोच, व्यवहार और व्यक्तिगत मूल्यों पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक या दो अनुभवों के आधार पर पूरी इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा। चिरंजीवी का मानना है कि अगर कोई कलाकार अपने काम को लेकर साफ और अनुशासित है, तो शोषण जैसी स्थितियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।