बॉलीवुड

Border 2 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने तीन दिन में तोड़ डाले ये 5 बड़े रिकॉर्ड, 6 बड़ी फिल्मों को दी शिकस्त

Border 2 Box Office Collection Records: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बॉर्डर 2 का जलवा देखने को मिल रहा है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड शानदार कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 26, 2026

Border 2 Box Office Collection Records

Border 2 Box Office Collection (सोर्स- IMDb_

Border 2 Box Office Collection Records: सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। भारत-पाकिस्तान 1971 युद्ध पर आधारित इस देशभक्ति फिल्म ने महज तीन दिनों में ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो आमतौर पर बड़ी फिल्मों को हफ्तों में नसीब होते हैं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न सिर्फ जबरदस्त कमाई की, बल्कि कई सुपरहिट फिल्मों के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। आइए जानते हैं वो पांच बड़े रिकॉर्ड, जो ‘बॉर्डर 2’ ने अपने नाम कर लिए हैं।

तीन दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री (Border 2 Box Office Collection Records)

‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के सिर्फ तीन दिनों के भीतर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने अब तक भारत में 121 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। ये उपलब्धि फिल्म को साल की सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की सूची में शामिल कर देती है। देशभक्ति की थीम और सनी देओल की दमदार मौजूदगी ने दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक पहुंचाया।

तीसरे दिन सबसे बड़ी छलांग

फिल्म ने तीसरे दिन कमाई के मामले में जबरदस्त उछाल दर्ज किया। दूसरे दिन की तुलना में तीसरे दिन की कमाई में करीब 50 फीसदी का इजाफा देखने को मिला। ये उछाल बताता है कि वीकेंड के साथ-साथ फिल्म को जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला और दर्शकों की रुचि लगातार बढ़ती गई।

कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को छोड़ा पीछे

तीसरे दिन की कमाई के मामले में ‘बॉर्डर 2’ ने हिंदी सिनेमा की कई ऐतिहासिक फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इसमें दंगल, बाहुबली 2, केजीएफ 2, आरआरआर और गदर 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन फिल्मों को पछाड़ना इस बात का सबूत है कि ‘बॉर्डर 2’ ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है।

सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वॉर फिल्म

तीन दिन की कुल कमाई के आधार पर ‘बॉर्डर 2’ ने हालिया वॉर ड्रामा फिल्मों का ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बजट, युद्ध के सीन और भावनात्मक कहानी ने इसे एक परफेक्ट थिएटर एक्सपीरियंस बना दिया, जिसका असर सीधे बॉक्स ऑफिस पर दिखा।

विदेशों में भी मजबूत पकड़

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी ‘बॉर्डर 2’ ने शानदार प्रदर्शन किया है। तीन दिनों में वर्ल्डवाइड कलेक्शन ने मजबूत आंकड़ा छू लिया, जिससे ये सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो गई।

कुल मिलाकर, ‘बॉर्डर 2’ ने यह साबित कर दिया है कि देशभक्ति और मजबूत कहानी का मेल आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकता है। 26 जनवरी की छुट्टी और आने वाले दिनों में फिल्म की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो ‘बॉर्डर 2’ आने वाले समय में और भी नए रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 09:48 am

Published on:

26 Jan 2026 08:29 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Border 2 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने तीन दिन में तोड़ डाले ये 5 बड़े रिकॉर्ड, 6 बड़ी फिल्मों को दी शिकस्त

