गरीबों के लिए 5 रुपये में बेचता था पराठे… फैन की लोयलिटी से गदगद हुए रजनीकांत, दिया ये स्पेशल गिफ्ट

बता दें ‘जेलर 2’ एक एक्शन-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें रजनीकांत मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इसे नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित कर रहे हैं। यह 2023 में आई हिट फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल है। फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारे भी नजर आ सकते हैं। साथ ही नोरा फतेही का एक स्पेशल डांस नंबर भी शामिल है! अगर सबकुछ प्लान के अनुसार हुआ तो यह फिल्म 2026 के मध्य या अंत तक रिलीज हो सकती है। खबर ये भी है कि इसमें विजय सेतुपति भी एक कैमियो करते दिखेंगे। उन्होंने ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया’ को बताया कि उन्होंने रजनीकांत के प्रति अपने सम्मान और उनसे सीखने के मौके के लिए इस फिल्म में काम किया है।