25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

गरीबों के लिए 5 रुपये में बेचता था पराठे… फैन की लोयलिटी से गदगद हुए रजनीकांत, दिया ये स्पेशल गिफ्ट

सुपरस्टार रजनीकांत का एक फैन मदुरै में रेस्टोरेंट चलाता है, जिसमें वह गरीबों के लिए 5 रुपये प्रति पीस की किफायती कीमत पर परोठे बेचता है। उसके इस दरियादिली से खुश होकर एक्टर ने उसे उपहार दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 25, 2026

Rajinikanth Fan Special Gift

सुपरस्टार रजनीकांत का एक फैन को दिया तोहफा (इमेज सोर्स: एक्स)

Rajinikanth Fan Special Gift: मदुरै में एक छोटा-सा रेस्टोरेंट चलाने वाला रजनीकांत का फैन अपनी दरियादिली से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। गरीबों को महज 5 रुपये में परांठे खिलाने वाला यह शख्स न सिर्फ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि अपनी नेक सोच से सुपरस्टार रजनीकांत के दिल तक पहुंच गया है। फैन की इस सेवा भावना से प्रभावित होकर ‘थलाइवा’ ने उसे एक खास तोहफा दिया है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ‘फैन-स्टार’ की कहानी लोगों को भी खूब पसंद आ रही है।

रजनीकांत ने गिफ्ट में क्या दिया?

सुपरस्टार रजनीकांत हाल ही में मदुरै गए, जहां उन्होंने अपने एक बड़े फैन रजनी सेकर और उसके परिवार से मुलाकात की। उसकी इस नेक पहल से खुश होकर रजनीकांत ने उसे एक सोने की चेन उपहार में दी। फोटो भी खूब क्लिक कराई। यही फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है… रजनीकांत फैन को सोने की चेन देते हुए नजर आ रहे हैं।

'जेलर 2' में नजर आएंगे एक्टर

वर्क फ्रंट की बात करें तो, रजनीकांत अभी डायरेक्टर नेल्सन की 'जेलर 2' पर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि ‘जेलर 2’ की टीम इसी महीने शूटिंग के लिए केरल के अथिरप्पिल्ली में सिर्फ दो दिनों के लिए जाएंगे। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

बता दें ‘जेलर 2’ एक एक्शन-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें रजनीकांत मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इसे नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित कर रहे हैं। यह 2023 में आई हिट फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल है। फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारे भी नजर आ सकते हैं। साथ ही नोरा फतेही का एक स्पेशल डांस नंबर भी शामिल है! अगर सबकुछ प्लान के अनुसार हुआ तो यह फिल्म 2026 के मध्य या अंत तक रिलीज हो सकती है। खबर ये भी है कि इसमें विजय सेतुपति भी एक कैमियो करते दिखेंगे। उन्होंने ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया’ को बताया कि उन्होंने रजनीकांत के प्रति अपने सम्मान और उनसे सीखने के मौके के लिए इस फिल्म में काम किया है।

ये भी पढ़ें

गणतंत्र दिवस स्पेशल: पर्दे के पीछे छुपे हुए सिपाही, 90% लोगों को नहीं पता इन एक्टर्स की सच्चाई!
बॉलीवुड
Republic Day special

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

रजनीकांत

Published on:

25 Jan 2026 08:36 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / गरीबों के लिए 5 रुपये में बेचता था पराठे… फैन की लोयलिटी से गदगद हुए रजनीकांत, दिया ये स्पेशल गिफ्ट

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बिना तलाक लिए ही आधी उम्र की लड़की से एक्टर ने की शादी, तिलमिला उठीं पहली पत्नी, बोलीं- बेटी सिर्फ 2 साल छोटी…

Hiran Chatterjee Second Marriage Row
मनोरंजन

54 साल की उम्र में फेवरेट खलनायक ने दुनिया को कहा अलविदा, अभिनेता कमल रॉय को पड़ा दिल का दौरा

Actor Kamal Roy Passed Away
टॉलीवुड

अचानक लापता हुई जवान लड़की…2 घंटे 19 मिनट दिमाग रहेगा सुन्न, इस क्राइम थ्रिलर में होश उड़ा देने वाला क्लाइमैक्स

Best Crime Thriller Movie
टॉलीवुड

‘मेरे पास पति नहीं’, पवन कल्याण की पूर्व पत्नी रेणु देसाई ने क्यों कही ये बात, बोलीं- मैं चिल्लाऊंगी और बताऊंगी…

Pawan Kalyan Ex Wife Renu Desai on Trolling
टॉलीवुड

‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन का धड़कता है इस एक्टर के लिए दिल, जिसकी 2026 में होने वाली है शादी

Dhurandhar Actress Sara Arjun crush and favourite actor is Vijay Deverakonda
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.