गरीबों के लिए 5 रुपये में बेचता था पराठे… फैन की लोयलिटी से गदगद हुए रजनीकांत, दिया ये स्पेशल गिफ्ट

सुपरस्टार रजनीकांत का एक फैन को दिया तोहफा (इमेज सोर्स: एक्स)
Rajinikanth Fan Special Gift: मदुरै में एक छोटा-सा रेस्टोरेंट चलाने वाला रजनीकांत का फैन अपनी दरियादिली से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। गरीबों को महज 5 रुपये में परांठे खिलाने वाला यह शख्स न सिर्फ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि अपनी नेक सोच से सुपरस्टार रजनीकांत के दिल तक पहुंच गया है। फैन की इस सेवा भावना से प्रभावित होकर ‘थलाइवा’ ने उसे एक खास तोहफा दिया है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ‘फैन-स्टार’ की कहानी लोगों को भी खूब पसंद आ रही है।
सुपरस्टार रजनीकांत हाल ही में मदुरै गए, जहां उन्होंने अपने एक बड़े फैन रजनी सेकर और उसके परिवार से मुलाकात की। उसकी इस नेक पहल से खुश होकर रजनीकांत ने उसे एक सोने की चेन उपहार में दी। फोटो भी खूब क्लिक कराई। यही फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है… रजनीकांत फैन को सोने की चेन देते हुए नजर आ रहे हैं।
वर्क फ्रंट की बात करें तो, रजनीकांत अभी डायरेक्टर नेल्सन की 'जेलर 2' पर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि ‘जेलर 2’ की टीम इसी महीने शूटिंग के लिए केरल के अथिरप्पिल्ली में सिर्फ दो दिनों के लिए जाएंगे। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
बता दें ‘जेलर 2’ एक एक्शन-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें रजनीकांत मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इसे नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित कर रहे हैं। यह 2023 में आई हिट फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल है। फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारे भी नजर आ सकते हैं। साथ ही नोरा फतेही का एक स्पेशल डांस नंबर भी शामिल है! अगर सबकुछ प्लान के अनुसार हुआ तो यह फिल्म 2026 के मध्य या अंत तक रिलीज हो सकती है। खबर ये भी है कि इसमें विजय सेतुपति भी एक कैमियो करते दिखेंगे। उन्होंने ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया’ को बताया कि उन्होंने रजनीकांत के प्रति अपने सम्मान और उनसे सीखने के मौके के लिए इस फिल्म में काम किया है।
