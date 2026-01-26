‘बॉर्डर 2’ देख ईशा देओल ने सौतेले भाई सनी को लेकर लिखा कुछ ऐसा, लोग बोले- परिवार में अनबन…

ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 फोटो शेयर की। एक में वह खुद और बहन अहाना सनी देओल के साथ खड़े हुए हैं और दूसरी में ईशा बॉर्डर 2 के पोस्टर के साथ थंब दिखाते हुए नजर आ रही है। इसमें उन्होंने कैप्शन भी दिया। उन्होंने लिखा, "गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं! बहुत खुशी है कि हमारे पापा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और हमने कल रात फिल्म बॉर्डर 2 देखी। आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे जरूर देखिए। सनी भईया आप सबसे अच्छे हैं। अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ- शाउट आउट।"