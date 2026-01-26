26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ देख ईशा देओल ने सौतेले भाई सनी को लेकर लिखा कुछ ऐसा, लोग बोले- परिवार में अनबन…

Esha Deol Review Border 2: ईशा और अहाना देओल की हाल ही में सनी देओल के साथ वीडियो वायरल हो रही है। जिस पर फैंस खूब प्यार भी लुटा रहे हैं। ऐसे में ईशा देओल ने बॉर्डर 2 देखी और उसका रिव्यू दिया है। उन्होंने सनी देओल के लिए जो लिखा उससे परिवार के आपस में रिश्ते कैसे हैं वह सब सामने आ गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 26, 2026

Esha Deol Review Border 2 praised stepbrother sunny deol said you are the best

ईशा देओल ने किया बॉर्डर 2 का रिव्यू

Esha Deol Post Border 2: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए अभी महज 3 दिन ही हुए और धुरंधर से लेकर शाहिद कपूर की फिल्म छावा का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में ईशा देओल ने भी सौतेले भाई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 देखी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने दिल की बात लिखी। वहीं, सनी देओल को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ईशा देओल ने किया बॉर्डर 2 का रिव्यू (Esha Deol Review Sunny Deol Border 2)

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की थी। उनके पहली पत्नी से 4 बच्चे सनी, बॉबी, अनिता, विजेता थे और बाद में हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल हुए, लेकिन हमेशा से ये 6 बहन भाई बेहद अलग रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों को अलग रखा है। अब ऐसे में ईशा देओल ने बॉर्डर 2 देखी और उन्होंने पोस्ट भी किया।

ईशा देओल ने भाई सनी संग फोटो की शेयर (Esha Deol Praised Brother Sunny Deol)

ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 फोटो शेयर की। एक में वह खुद और बहन अहाना सनी देओल के साथ खड़े हुए हैं और दूसरी में ईशा बॉर्डर 2 के पोस्टर के साथ थंब दिखाते हुए नजर आ रही है। इसमें उन्होंने कैप्शन भी दिया। उन्होंने लिखा, "गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं! बहुत खुशी है कि हमारे पापा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और हमने कल रात फिल्म बॉर्डर 2 देखी। आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे जरूर देखिए। सनी भईया आप सबसे अच्छे हैं। अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ- शाउट आउट।"

ईशा देओल अक्सर अपने भाई सनी देओल को लेकर बात करती रहती हैं और उनकी फिल्मों को भी चेयर करती रहती हैं। इससे पहले ईशा ने सनी देओल की गदर 2 के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी और अब वह बॉर्डर 2 देखने पहुंची हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे देख कमेंट कर रहे हैं।

ईशा के पोस्ट पर फैंस कर रहे कमेंट (Esha Deol Instagram)

एक यूजर ने लिखा, "भाई बहनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है इसे किसी की नजर ना लगे।" दूसरे ने लिखा, "बड़ा अच्छा लगा भाई-बहन को एक साथ देखकर। धरमजी की आत्मा आशीर्वाद दे रही है अपने परिवार को।" तीसरे ने लिखा, "भगवान आपकी फैमिली को एक साथ हमेशा खुश रखे, आपके परिवार में कोई अनबन न रहे।" एक अन्य ने लिखा, "हेमा मालिनी ने कभी अपनी बेटियों को बेहद अच्छे संस्कार दिए हैं।"

ये भी पढ़ें

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ की आंधी से हिला बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, ‘छावा’ का टूटा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 3 sunny deol Diljit varun dhawan movie broke Chhaava record

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

26 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बॉर्डर 2’ देख ईशा देओल ने सौतेले भाई सनी को लेकर लिखा कुछ ऐसा, लोग बोले- परिवार में अनबन…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेनोपॉज पर 52 की ट्विंकल खन्ना के बेबाब बोल, अक्षय कुमार की पत्नी ने लिखा- खराब चार्जर के साथ फोन…

Twinkle Khanna on MenoPause
बॉलीवुड

100 लोगों के सामने रोया…वो दिन नहीं भूलूंगा, जब डायरेक्टर ने सबके सामने था चिल्लाया, टूटे एक्टर ने किया दर्दनाक खुलासा

100 लोगों के सामने रोया...वो दिन नहीं भूलूंगा, जब डायरेक्टर ने सबके सामने था चिल्लाया, टूटे एक्टर किया दर्दनाक खुलासा
बॉलीवुड

ये सब बहुत… धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर छलका हेमा मालिनी का दर्द

Hema Malini Emotional and regret Dharmendra Padma Vibhushan reaction amid sunny deol border 2 success
बॉलीवुड

बॉलीवुड अब नहीं रुकेगा…Dhurandhar और Border 2 की कामयाबी पर करण जौहर ने दिया रिएक्शन

बॉलीवुड अब नहीं रुकेगा...Dhurandhar और Border 2 की कामयाबी पर करण जौहर ने दिया रिएक्शन
बॉलीवुड

रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर के साथ फिर नजर आईं दिशा पाटनी, अश्लील इशारा विवाद के बाद पहली बार दिखीं मौनी रॉय

Disha Patani With Rumoured Boyfriend Talwinder
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.