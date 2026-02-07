मेरे करीबी मेरा सच जानते हैं…वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे फिल्म से निकलना मंजूर

Tara Sutaria On Break Up With Veer Pahariya: बॉलीवुड की चमक-दमक के बीच निजी जिंदगी को संतुलित रखना आसान नहीं होता। खासकर तब, जब रिश्तों में उतार-चढ़ाव और करियर का दबाव एक साथ सामने हो। अभिनेत्री तारा सुतारिया इन दिनों इसी दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में उनके और वीर पहाड़िया के अलग होने की चर्चाओं के बीच तारा ने खुलकर अपनी सोच और मानसिक शांति को लेकर बात की है। उनका कहना है कि अब उन्होंने खुद को और अपने सुकून को प्राथमिकता देना सीख लिया है। तारा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।