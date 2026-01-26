26 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

रोड एक्सीडेंट में हुई मौत…12 साल की उम्र में खोया अपना करीबी, मौत पर एक्ट्रेस का दर्दनाक खुलासा हुआ वायरल

Amitabh Bachchan interview: रोड एक्सीडेंट में अपनी 12 साल की उम्र में अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को खोने का दर्द एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 26, 2026

अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और मशहूर इन्फ्लुएंसर रजनी जैन

अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और मशहूर इन्फ्लुएंसर रजनी जैन (सोर्स: x)

Amitabh Bachchan interview: सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित 'सड़क सुरक्षा अभियान 2026' के एक कार्यक्रम में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट शामिल हुए। इस दौरान स्टेज पर कुछ ऐसी कहानियां सामने आईं, जिन्होंने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि स्टार्स की आंखों में भी आंसू ला दिए।

एक्ट्रेस ने अपनी 'नैनी' की मौत को याद कर बयां किया अपना दर्द

इवेंट के दौरान आलिया भट्ट काफी इमोशनल नजर आईं। उन्होंने अपने बचपन का एक बेहद निजी और दर्दनाक अनुभव शेयर किया और बताया कि जब वो सिर्फ 12 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी नैनी (शारदा) को एक रोड हादसे में खो दिया था। बता दें, आलिया ने कहा, "शारदा मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी थीं। वो अपने पार्टनर के साथ मंदिर जा रही थीं। उनके पार्टनर ने हेलमेट पहना था, लेकिन उन्होंने नहीं। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने मेरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। मेरी मां इतनी डर गई थीं कि उन्होंने ड्राइवर को चेतावनी दी थी कि अगर मैंने पिछली सीट पर भी सीटबेल्ट नहीं पहनी, तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगी। आज जब मैं खुद एक मां हूं, तो सुरक्षा की इस जिम्मेदारी को और भी बेहतर समझती हूं।"

इसी स्टेज पर फेमस इन्फ्लुएंसर रजनी जैन (चटोरी रजनी) ने भी अपनी दिल दहला देने वाली दास्तां सुनाई। रजनी ने साल 2025 में एक सड़क हादसे में अपने 16 साल के बेटे तरण को खो दिया था। साथ ही, रजनी ने कहा कि उनके बेटे को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि लोग मदद करने से कतरा रहे थे। इस पर रजनी ने इमोशनल होकर कहा, "जिस शख्स ने आखिर में मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचाया, उसने बताया कि आस-पास के लोग उसे रोक रहे थे कि पुलिस केस में मत फंसो। डॉक्टर ने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ मिनट पहले लाया जाता, तो वो आज जिंदा होता।"

रजनी की बहादुरी काबिल-ए-तारीफ है

इतना ही नहीं, इस घटना का गहरा असर अमिताभ बच्चन पर भी पड़ा। उन्होंने अपने ब्लॉग में इस बहादुर रजनी और आलिया की रिएक्शन पर लिखा। बिग बी ने लिखा, " रजनी की बहादुरी काबिल-ए-तारीफ है, जिसने बिना किसी नफरत के अपनी आपबीती सुनाई ताकि दूसरों की जान बच सके। उनके बगल में बैठी आलिया भट्ट (जो खुद एक 3 साल की बेटी की मां हैं) ये सब सुनकर इतनी इमोशनल हो गईं कि उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और वो रो पड़ी।"

अमिताभ बच्चन ने इस बात पर जोर दिया कि एक्सीडेंट के समय 'गोल्डन ऑवर' बहुत कीमती होता है। अगर लोग डरने के बजाय मदद के लिए आगे आएं, तो कई मासूम जानें बचाई जा सकती हैं। ये कार्यक्रम न केवल नियमों की जानकारी देने के लिए था, बल्कि लोगों को ये समझाने के लिए भी था कि सड़क पर आपकी एक छोटी-सी मदद किसी का घर उजड़ने से बचा सकती है। सोशल मीडिया पर अब इन स्टार्स के वीडियो और रजनी जैन की बहादुरी की भी खूब चर्चा हो रही है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रोड एक्सीडेंट में हुई मौत…12 साल की उम्र में खोया अपना करीबी, मौत पर एक्ट्रेस का दर्दनाक खुलासा हुआ वायरल

बॉलीवुड

मनोरंजन

