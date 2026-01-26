रोड एक्सीडेंट में हुई मौत…12 साल की उम्र में खोया अपना करीबी, मौत पर एक्ट्रेस का दर्दनाक खुलासा हुआ वायरल

इवेंट के दौरान आलिया भट्ट काफी इमोशनल नजर आईं। उन्होंने अपने बचपन का एक बेहद निजी और दर्दनाक अनुभव शेयर किया और बताया कि जब वो सिर्फ 12 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी नैनी (शारदा) को एक रोड हादसे में खो दिया था। बता दें, आलिया ने कहा, "शारदा मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी थीं। वो अपने पार्टनर के साथ मंदिर जा रही थीं। उनके पार्टनर ने हेलमेट पहना था, लेकिन उन्होंने नहीं। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने मेरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। मेरी मां इतनी डर गई थीं कि उन्होंने ड्राइवर को चेतावनी दी थी कि अगर मैंने पिछली सीट पर भी सीटबेल्ट नहीं पहनी, तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगी। आज जब मैं खुद एक मां हूं, तो सुरक्षा की इस जिम्मेदारी को और भी बेहतर समझती हूं।"