बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन के घर पर लगा है ‘गोल्डन टॉयलेट’, सामने आई तस्वीर

अमिताभ बच्चन के घर पर ‘गोल्डन टॉयलेट’ की तस्वीर ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। चलिए जानते हैं… सामने आई तस्वीर की सच्चाई, जिसे खुद एक फेमस एक्टर ने शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 18, 2026

Amitabh Bachchan Golden Toilet (1)

अमिताभ बच्चन के घर पर ‘गोल्डन टॉयलेट’ की तस्वीर (इमेज सोर्स: विजय वर्मा इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Amitabh Bachchan Golden Toilet: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है। अमिताभ बच्चन के घर में लगी ‘गोल्डन टॉयलेट’ की। जी हां, सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन यह चर्चा तब शुरू हुई जब एक्टर विजय वर्मा ने 2016 की अपनी कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर कीं।

इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह सेल्फी, जो उन्होंने ‘बिग बी’ के घर के बाथरूम में ली थी, जहां बैकग्राउंड में दिख रहा था चमचमाता ‘गोल्डन टॉयलेट’। जैसे ही यह फोटो सामने आई, इंटरनेट पर वायरल हो गई।

विजय वर्मा ने किया पोस्ट

पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा- “2016 मेरे लिए एक तरह से माइलस्टोन साल था.. मुझे ‘बिग बी’ और शूजित दा के साथ मूवी पिंक में प्यारे कास्ट और क्रू के साथ काम करने का मौका मिला। भगवान सचिन तेंदुलकर से मिला। बच्चन जी के यहां गोल्डन टॉयलेट के साथ सेल्फी ली। अपने हीरो इरफान से मिला, अपने दोस्त रीना सेन के साथ काम किया और कुल मिलाकर खूब मस्ती की।”

तस्वीरों के बारे में एक्टर ने दी जानकारी

विजय वर्मा ने बताया कि जब वह शूजित सरकार के निर्देशन में बनी कोर्टरूम ड्रामा पिंक की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें मेगास्टार अमिताभ बच्चन से मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म ‘पिंक’ को अपनी एक्टिंग जर्नी का एक मजबूत कदम बताया और कहा कि बच्चन सर और शूजित सरकार के साथ काम करना उनके लिए एक बड़ा सीखने वाला अनुभव था।

एक तस्वीर में विजय, एक सोशल गैदरिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ पोज देते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वह क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर के साथ दिखते हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी पोस्ट में ‘भगवान’ कहा है। बाकी की तस्वीरों में उनके वर्कआउट के पल, एक्टर सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख के साथ उनकी दोस्ती दिखाई देती है। एक फोटो में वे दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ भी खड़े हैं, जिन्हें विजय वर्मा अपना ‘हीरो’ मानते हैं।

