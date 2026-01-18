अमिताभ बच्चन के घर पर लगा है ‘गोल्डन टॉयलेट’, सामने आई तस्वीर

एक तस्वीर में विजय, एक सोशल गैदरिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ पोज देते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वह क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर के साथ दिखते हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी पोस्ट में ‘भगवान’ कहा है। बाकी की तस्वीरों में उनके वर्कआउट के पल, एक्टर सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख के साथ उनकी दोस्ती दिखाई देती है। एक फोटो में वे दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ भी खड़े हैं, जिन्हें विजय वर्मा अपना ‘हीरो’ मानते हैं।