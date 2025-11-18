सिर्फ 6 साल में कीं 100 से अधिक फिल्में, खतरनाक स्टंट बनी मौत की वजह, जानें एक्शन हीरो की अनसुनी कहानी

16 नवंबर 1980 का वो दिन, फिल्म कोलिलाक्कम के क्लाइमैक्स की शूटिंग हो रही थी। सीन था बेहद खतरनाक और जयन को बाइक से छलांग लगाकर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के लैंडिंग स्किड पर लटकना था और वहीं लड़ाई करनी थी। पहला टेक अच्छा हुआ, सब खुश थे। लेकिन जयन परफेक्शनिस्ट थे, उन्होंने रीटेक मांगा। यही फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। दूसरे टेक में हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे जा गिरा। जयन गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका।