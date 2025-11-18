सिंगर जुबिन गर्ग के बर्थडे पर पत्नी हुई इमोशनल, सोशल मीडिया पर शेयर किया ये पोस्ट

जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग कमाल की मल्टीटैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। 4 फरवरी 2002 को जुबीन से शादी करने वाली गरिमा न सिर्फ एक बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, बल्कि फिल्म निर्माण की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुकी हैं। गरिमा ने असमिया फिल्मों में अपने हुनर से दर्शकों को बार-बार चौंकाया है। ‘मिशन चाइना’, ‘कंचनजंघा’ और ‘सिकार’ जैसी फिल्मों में उनके काम की खूब तारीफ होती रही है। गरिमा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लोगों की चहेती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो लगातार उनके पोस्ट और अपडेट्स पर प्यार बरसाते रहते हैं। कुल मिलाकर, गरिमा सैकिया गर्ग एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने जुबीन गर्ग की विरासत को सम्मान देते हुए अपने दम पर भी एक खास मुकाम हासिल किया है।