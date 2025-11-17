तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा का दर्द भरा नोट आया सामने, बोलीं- मैं चुप रही क्योंकि…

तलाक की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने लिखा इमोशनल नोट (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Aishwarya Sharma Divorce Rumors: तलाक की अफवाहों के बीच टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं, ट्रोलिंग और शादी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच उन्होंने एक ऐसा दर्द भरा नोट साझा किया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है।
ऐश्वर्या शर्मा ने सोमवार को इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में लिखा, “लोग मेरी लाइफ के बारे में कई बातें बना रहे हैं… मैंने क्या किया है और मैं कौन हूं… बिना एक भी सच्चाई जाने। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि 'karma is a bitch' इन सब पर यकीन करने से पहले, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मेरे को-एक्टर्स से पूछिए। मेरे प्रोड्यूसर्स से पूछिए। मेरे सेट पर किसी से भी पूछिए कि क्या मैंने कभी किसी को धमकाया, बेइज्जत किया या नुकसान पहुंचाया है। एक बार भी नहीं। बस एक चीज जो मैंने की, वो थी सेट पर अपना प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना। जब से मेरी सगाई हुई है, मुझे ही लगातार ट्रोल किया जा रहा है। और मैंने इसे मुस्कुराते हुए झेला। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। कोई नहीं कहता कि मुझे ही धमकाया जा रहा है। ये सबको क्यों दिखाई नहीं देता? और तो और, अनजान लोग मुझे मैसेज और यूट्यूब लिंक भेजते रहते हैं जहां मेरा नाम झूठी कहानियों से जोड़ा जाता है… कि मैंने किसी को धमकाया, किसी को थप्पड़ मारा, या मैंने कोई गलत व्यवहार किया। ऐसा कभी नहीं हुआ।”
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैं चुप रही क्योंकि जब भी मैं बोलती हूं, लोग उसे तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं और अपने विचारों के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं, और वे ऐसा फिर से करेंगे। लेकिन चुप रहने का मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं… इसका मतलब बस इतना है कि मैं नकारात्मकता को बढ़ावा नहीं देती। मैं साफ-साफ कह देती हूं। मैंने जिंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं किया। फायदे के लिए झूठ फैलाने वालों को अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए। आप मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं… लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले सोच लें जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं हैं। कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं और उनमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप जो चाहें कह सकते हैं। मैं अपना पक्ष रखूंगी और अपनी गरिमा की रक्षा भी खुद करूंगी।
नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की लव स्टोरी किसी टीवी ड्रामा से कम नहीं रही। दोनों की पहली मुलाकात 'गुम है किसी के प्यार में' के सेट पर हुई, जहां पहले दोस्ती ने कदम बढ़ाया, फिर दिलों ने एक-दूसरे को चुना, और देखते ही देखते सिर्फ एक साल में दोनों सात फेरे लेकर साथी बन गए। शादी के बाद उनकी जोड़ी रियलिटी शोज में भी चमकी। ‘बिग बॉस 17’ में उनकी नोक-झोंक और प्यार-भरी केमिस्ट्री ने दर्शकों का खूब दिल जीता। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उनके रिश्ते को लेकर खूब खबरें उड़ी। बताया गया कि दोनों तलाक लेने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों की एक साथ वाली पोस्ट भी गायब होने लगीं। ऐसे में अनुमान लगाया गया कि दोनों अब अलग-अलग रह रहे हैं।
