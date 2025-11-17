तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा का दर्द भरा नोट आया सामने, बोलीं- मैं चुप रही क्योंकि…

ऐश्वर्या शर्मा ने सोमवार को इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में लिखा, “लोग मेरी लाइफ के बारे में कई बातें बना रहे हैं… मैंने क्या किया है और मैं कौन हूं… बिना एक भी सच्चाई जाने। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि 'karma is a bitch' इन सब पर यकीन करने से पहले, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मेरे को-एक्टर्स से पूछिए। मेरे प्रोड्यूसर्स से पूछिए। मेरे सेट पर किसी से भी पूछिए कि क्या मैंने कभी किसी को धमकाया, बेइज्जत किया या नुकसान पहुंचाया है। एक बार भी नहीं। बस एक चीज जो मैंने की, वो थी सेट पर अपना प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना। जब से मेरी सगाई हुई है, मुझे ही लगातार ट्रोल किया जा रहा है। और मैंने इसे मुस्कुराते हुए झेला। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। कोई नहीं कहता कि मुझे ही धमकाया जा रहा है। ये सबको क्यों दिखाई नहीं देता? और तो और, अनजान लोग मुझे मैसेज और यूट्यूब लिंक भेजते रहते हैं जहां मेरा नाम झूठी कहानियों से जोड़ा जाता है… कि मैंने किसी को धमकाया, किसी को थप्पड़ मारा, या मैंने कोई गलत व्यवहार किया। ऐसा कभी नहीं हुआ।”