गुलशन ग्रोवर ने जानबूझकर मुझे मारा… मन करता है उसका गला काट दूं, ‘भाबीजी’ फेम एक्टर ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

गुलशन ग्रोवर को लेकर एक्टर सानंद वर्मा का बड़ा खुलासा (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम और IMDb)
Gulshan Grover-Saanand Verma Slap Controversy: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'भाभी जी घर पर हैं' फेम एक्टर सानंद वर्मा ने सालों बाद खुलासा किया है कि वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' की शूटिंग के दौरान, एक्टर गुलशन ग्रोवर (बॉलीवुड के मशहूर विलेन) ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा था, वो भी जानबूझकर।
'भाभी जी घर पर हैं' के ‘सक्सेना जी’ (सानंद वर्मा) ने सिद्धार्थ कन्ननसे बातचीत में कहा, “गुलशन ग्रोवर ने मुझे फर्स्ट टेक में सच में थप्पड़ जड़ दिया था। तब उस दौरान, मेरा मन किया कि सच में उसका गला काट दूं… लेकिन मैं चुप रहा। आज पहली बार बता रहा हूं, दरअसल वो एक्टिंग नहीं थी, वह जानबूझकर मारा गया थप्पड़ था।
सानंद के मुताबिक, उन्हें न तो एक्शन से पहले बताया गया, न ही कोई संकेत दिया गया। अगर वो कहते कि असली थप्पड़ मारूंगा, तो मैं खुद को तैयार कर लेता। लेकिन मैं सीन में था, किरदार में था… और सीधे थप्पड़ पड़ गया। हालांकि उन्होंने इस सीन पर तुरंत रिएक्ट नहीं किया। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं चुपचाप घर चला गया। लेकिन अंदर उठता गुस्सा इतना था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। मन तो हुआ था कुर्सी उठाकर पीट दूं। लेकिन मैं नेगेटिविटी से दूर रहता हूं, इसलिए कुछ नहीं कहा।
सानंद बताया कि अपने करियर में उन्होंने जितने थप्पड़ खाए हैं, शायद ही किसी और एक्टर ने खाए होंगे। ‘भाबीजी घर पर हैं’ में भी मुझे कई बार थप्पड़ पड़ चुके हैं, लेकिन वो सही टेक्निक से मारे जाते हैं, असल में नहीं।
सानंद वर्मा का गुस्सा यहीं नहीं थमा, उन्होंने बातों-बातों में कहा, “मैंने सुना है कि अनिल कपूर भी कई बार असली थप्पड़ मार देते हैं… लेकिन वो तुरंत माफी मांगते हैं, अपनी संवेदना जताते हैं। एक्टर को संभाल लेते हैं। यही उनकी तहजीब है।”
लेकिन गुलशन जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। न माफी मांगी और न ही कुछ कहा। वो बिल्कुल सेल्फ-ऑब्सेस्ड हैं। अपनी ‘बैड मैन’ वाली छवि से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे वही उनकी पहचान हो। उसी इमेज को बनाए रखने के लिए शायद ये सब करते हैं।
