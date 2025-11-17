गुलशन ग्रोवर ने जानबूझकर मुझे मारा… मन करता है उसका गला काट दूं, ‘भाबीजी’ फेम एक्टर ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

सानंद के मुताबिक, उन्हें न तो एक्शन से पहले बताया गया, न ही कोई संकेत दिया गया। अगर वो कहते कि असली थप्पड़ मारूंगा, तो मैं खुद को तैयार कर लेता। लेकिन मैं सीन में था, किरदार में था… और सीधे थप्पड़ पड़ गया। हालांकि उन्होंने इस सीन पर तुरंत रिएक्ट नहीं किया। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं चुपचाप घर चला गया। लेकिन अंदर उठता गुस्सा इतना था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। मन तो हुआ था कुर्सी उठाकर पीट दूं। लेकिन मैं नेगेटिविटी से दूर रहता हूं, इसलिए कुछ नहीं कहा।