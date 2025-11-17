Patrika LogoSwitch to English

गुलशन ग्रोवर ने जानबूझकर मुझे मारा… मन करता है उसका गला काट दूं, ‘भाबीजी’ फेम एक्टर ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

Saanand Verma Slap Controversy: 'भाभी जी घर पर हैं' के सक्सेना जी ने सालों बाद खुलासा किया है कि गुलशन ग्रोवर ने उन्हें सेट पर जोरदार तमाचा मारा था, वो भी जानबूझकर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 17, 2025

Gulshan Grover-Saanand Verma Slap Controversy

गुलशन ग्रोवर को लेकर एक्टर सानंद वर्मा का बड़ा खुलासा (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम और IMDb)

Gulshan Grover-Saanand Verma Slap Controversy: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'भाभी जी घर पर हैं' फेम एक्टर सानंद वर्मा ने सालों बाद खुलासा किया है कि वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' की शूटिंग के दौरान, एक्टर गुलशन ग्रोवर (बॉलीवुड के मशहूर विलेन) ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा था, वो भी जानबूझकर।

‘भाबीजी’ फेम एक्टर का टूटा ‘सब्र का बांध’

'भाभी जी घर पर हैं' के ‘सक्सेना जी’ (सानंद वर्मा) ने सिद्धार्थ कन्ननसे बातचीत में कहा, “गुलशन ग्रोवर ने मुझे फर्स्ट टेक में सच में थप्पड़ जड़ दिया था। तब उस दौरान, मेरा मन किया कि सच में उसका गला काट दूं… लेकिन मैं चुप रहा। आज पहली बार बता रहा हूं, दरअसल वो एक्टिंग नहीं थी, वह जानबूझकर मारा गया थप्पड़ था।

मुझे बताया भी नहीं गया…

सानंद के मुताबिक, उन्हें न तो एक्शन से पहले बताया गया, न ही कोई संकेत दिया गया। अगर वो कहते कि असली थप्पड़ मारूंगा, तो मैं खुद को तैयार कर लेता। लेकिन मैं सीन में था, किरदार में था… और सीधे थप्पड़ पड़ गया। हालांकि उन्होंने इस सीन पर तुरंत रिएक्ट नहीं किया। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं चुपचाप घर चला गया। लेकिन अंदर उठता गुस्सा इतना था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। मन तो हुआ था कुर्सी उठाकर पीट दूं। लेकिन मैं नेगेटिविटी से दूर रहता हूं, इसलिए कुछ नहीं कहा।

मैं थप्पड़ खाने के लिए जाना जाता हूं…

सानंद बताया कि अपने करियर में उन्होंने जितने थप्पड़ खाए हैं, शायद ही किसी और एक्टर ने खाए होंगे। ‘भाबीजी घर पर हैं’ में भी मुझे कई बार थप्पड़ पड़ चुके हैं, लेकिन वो सही टेक्निक से मारे जाते हैं, असल में नहीं।

अनिल कपूर के थप्पड़ पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

सानंद वर्मा का गुस्सा यहीं नहीं थमा, उन्होंने बातों-बातों में कहा, “मैंने सुना है कि अनिल कपूर भी कई बार असली थप्पड़ मार देते हैं… लेकिन वो तुरंत माफी मांगते हैं, अपनी संवेदना जताते हैं। एक्टर को संभाल लेते हैं। यही उनकी तहजीब है।”

लेकिन गुलशन जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। न माफी मांगी और न ही कुछ कहा। वो बिल्कुल सेल्फ-ऑब्सेस्ड हैं। अपनी ‘बैड मैन’ वाली छवि से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे वही उनकी पहचान हो। उसी इमेज को बनाए रखने के लिए शायद ये सब करते हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गुलशन ग्रोवर ने जानबूझकर मुझे मारा… मन करता है उसका गला काट दूं, 'भाबीजी' फेम एक्टर ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

