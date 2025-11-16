भारतीय सिनेमा की विरासत का अपमान… ‘बॉलीवुड’ शब्द पर क्यों भड़के फेमस डायरेक्टर

‘बॉलीवुड’ शब्द पर भड़के फेमस डायरेक्टर सुभाष घई (इमेज सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Hollywood vs Bollywood Controversy: भारतीय सिनेमा की खासियत यही है कि इसमें रंग भी हैं, राग भी… और कहानियां तो ऐसी कि दिल में बस जाएं। इसी शानदार विरासत की बात करते हुए रविवार को हिंदी फिल्मों के फेमस निर्देशक सुभाष घई ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को हॉलीवुड की कॉपी समझना न सिर्फ गलत है, बल्कि हमारी फिल्मी विरासत के साथ नाइंसाफी है।
घई ने साफ कहा कि भारतीय सिनेमा की जड़ें इतनी गहरी और इतिहास इतना शानदार है कि उसकी तुलना किसी विदेशी इंडस्ट्री के पैमाने से करना ही गलत सोच है। उनके मुताबिक, हमारी कहानी हमारी मिट्टी से आती हैं, फिर हम अपनी इंडस्ट्री की पहचान किसी और के नाम पर क्यों मापें?
सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर ‘जागरण फिल्म फेस्टिवल की’ एक तस्वीर शेयर कर बॉलीवुड-पॉलीवुड, ऑलीवुड जैसे नामों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे नाम दुनिया को गलत संदेश देते हैं, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री किसी विदेशी इंडस्ट्री की नकल हो।
घई के अनुसार, हिंदी फिल्मों के लिए ‘बॉलीवुड’ शब्द भी गलत है। क्योंकि यह हमारी असली पहचान को छोटा दिखाता है। उन्होंने दादा साहब फाल्के, गुरु दत्त, महबूब खान जैसे दिग्गजों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा की विरासत अनोखी है और हमें इसकी गरिमा को बचाने के लिए इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए।
पिछले दिनों सुभाष घई ने फैंस को एक मजेदार सरप्राइज दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म ‘अपना सपना मनी मनी’ (2006) से रितेश देशमुख की एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में रितेश लड़की के गेटअप में नजर आ रहे थे। इसके साथ ही निर्देशक ने ये भी खुलासा कि उनकी अगली फिल्म के हीरो रितेश देशमुख होंगे। फिल्म के टाइटल का खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है और न ही स्टारकास्ट के बारे में कुछ बताया है। जिसका फैंस बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं।
