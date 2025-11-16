भारतीय सिनेमा की विरासत का अपमान… ‘बॉलीवुड’ शब्द पर क्यों भड़के फेमस डायरेक्टर

पिछले दिनों सुभाष घई ने फैंस को एक मजेदार सरप्राइज दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म ‘अपना सपना मनी मनी’ (2006) से रितेश देशमुख की एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में रितेश लड़की के गेटअप में नजर आ रहे थे। इसके साथ ही निर्देशक ने ये भी खुलासा कि उनकी अगली फिल्म के हीरो रितेश देशमुख होंगे। फिल्म के टाइटल का खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है और न ही स्टारकास्ट के बारे में कुछ बताया है। जिसका फैंस बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं।