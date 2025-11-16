Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

भारतीय सिनेमा की विरासत का अपमान… ‘बॉलीवुड’ शब्द पर क्यों भड़के फेमस डायरेक्टर

Hollywood vs Bollywood: हिंदी फिल्मों के फेमस डायरेक्टर सुभाष घई ने बॉलीवुड शब्द पर नाराजगी जताते हुए बताया कि ये शब्द 'हॉलीवुड’ की नकल लगता है। यह भारतीय सिनेमा की विरासत का अपमान भी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 16, 2025

Hollywood vs Bollywood: Subhash Ghai

‘बॉलीवुड’ शब्द पर भड़के फेमस डायरेक्टर सुभाष घई (इमेज सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Hollywood vs Bollywood Controversy: भारतीय सिनेमा की खासियत यही है कि इसमें रंग भी हैं, राग भी… और कहानियां तो ऐसी कि दिल में बस जाएं। इसी शानदार विरासत की बात करते हुए रविवार को हिंदी फिल्मों के फेमस निर्देशक सुभाष घई ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को हॉलीवुड की कॉपी समझना न सिर्फ गलत है, बल्कि हमारी फिल्मी विरासत के साथ नाइंसाफी है।

घई ने साफ कहा कि भारतीय सिनेमा की जड़ें इतनी गहरी और इतिहास इतना शानदार है कि उसकी तुलना किसी विदेशी इंडस्ट्री के पैमाने से करना ही गलत सोच है। उनके मुताबिक, हमारी कहानी हमारी मिट्टी से आती हैं, फिर हम अपनी इंडस्ट्री की पहचान किसी और के नाम पर क्यों मापें?

बॉलीवुड-पॉलीवुड और ऑलीवुड जैसे नामों पर आपत्ति

सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर ‘जागरण फिल्म फेस्टिवल की’ एक तस्वीर शेयर कर बॉलीवुड-पॉलीवुड, ऑलीवुड जैसे नामों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे नाम दुनिया को गलत संदेश देते हैं, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री किसी विदेशी इंडस्ट्री की नकल हो।

घई के अनुसार, हिंदी फिल्मों के लिए ‘बॉलीवुड’ शब्द भी गलत है। क्योंकि यह हमारी असली पहचान को छोटा दिखाता है। उन्होंने दादा साहब फाल्के, गुरु दत्त, महबूब खान जैसे दिग्गजों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा की विरासत अनोखी है और हमें इसकी गरिमा को बचाने के लिए इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए।

सुभाष घई की नेक्स्ट फिल्म नजर आएगा ये एक्टर

पिछले दिनों सुभाष घई ने फैंस को एक मजेदार सरप्राइज दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म ‘अपना सपना मनी मनी’ (2006) से रितेश देशमुख की एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में रितेश लड़की के गेटअप में नजर आ रहे थे। इसके साथ ही निर्देशक ने ये भी खुलासा कि उनकी अगली फिल्म के हीरो रितेश देशमुख होंगे। फिल्म के टाइटल का खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है और न ही स्टारकास्ट के बारे में कुछ बताया है। जिसका फैंस बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ सबको जिता दिए पवन सिंह, खुद भी नहीं लड़े चुनाव? अब सामने आई वजह
भोजपुरी
Bihar Election 2025: BJP Star Campaigner Pawan Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Nov 2025 07:46 pm

Published on:

16 Nov 2025 07:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भारतीय सिनेमा की विरासत का अपमान… ‘बॉलीवुड’ शब्द पर क्यों भड़के फेमस डायरेक्टर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

खौफ में था फेमस एक्ट्रेस का परिवार, घर पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग, अब जाकर पिता को मिला हथियार रखने का लाइसेंस

Disha Patani's father Jagdish Patani
बॉलीवुड

‘हीरामंडी’ एक्ट्रेस के नाम पर भेज रहा था दनादन मेसेज… निशाने पर थे ब्रांड्स और फैंस, जानें पूरा मामला

Aditi Rao Hydari Latest Post
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान से ले चुकी है एक्टिंग क्लासेज

धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान की ट्रेनिंग के बाद भी, जानें फिल्मों क्यों से बनाई दूरी?
बॉलीवुड

‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

'अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…' 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर
बॉलीवुड

सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

Sonu Sood Fan Video Post (1)
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.