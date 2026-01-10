शाहिद कपूर के खूंखार अवतार ने बढ़ाई हलचल, O’Romeo का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर आउट

‘ओ रोमियो’ का टीजर आउट। एक्शन मोड में दिखे शाहिद कपूर (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
O'Romeo Teaser Release: बीते कल, शुक्रवार को शाहिद कपूर का लुक लॉन्च करने के बाद आज ‘ओ’ रोमियो’ के मेकर्स ने इस मच-अवेटेड फिल्म का टीजर रिलीज किया है। करीब 1 मिनट 35 सेकंड लंबे इस टीजर में फिल्म के दमदार एक्शन और ड्रामा की झलक देखने को मिलती है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड एक प्रभावशाली रिवेंज रोमांस है।
टीजर को देखकर लगता है यह फिल्म एकतरफा प्यार, उससे जुड़े इमोशंस और ठुकराए जाने के दर्द की कहानी है। टीजर में शाहिद कपूर का लुक बेहद इंटेंस नजर आता है। उनके शरीर पर बने टैटू और उनका वायलेंट अंदाज इस कैरेक्टर को और भी खतरनाक बनाता है ।
टीजर में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की झलक भी दिखाई गई है, जिसमें तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी और तमन्नाह भाटिया शामिल हैं। इसके अलावा फरीदा जलाल भी टीजर में अपने बेहद आक्रामक और चौंकाने वाले अवतार में नजर आती हैं। वह डायलॉग बोलते हुए दिखाई देती हैं “प्यार में उठो तो तुम रोमियो हो और उसमें डूब जाओ तो तुम च***या हो।”
‘ओ’ रोमियो’ शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की साथ में चौथी फिल्म है। इससे पहले यह जोड़ी ‘कमीने’ (2009), ‘हैदर’ (2014) और ‘रंगून’ (2017) फिल्मों में साथ काम कर चुकी है। इन सभी फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों से सराहना मिली थी और ‘हैदर’ को 5 नेशनल अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया था।
इस फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जबकि इसे साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। यह विशाल भारद्वाज और साजिद नाडियाडवाला पहली बार इस फिल्म से साथ में आ रहे हैं । वहीं ‘रंगून’ के बाद शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज लगभग 8 साल बाद फिर से साथ आए हैं। इसके अलावा, तृप्ति डिमरी का यह शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज के साथ पहला कोलैबोरेशन है।
‘ओ’ रोमियो’ 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बार वैलेंटाइन डे पर रोमांस के बजाय दर्शकों को शाहिद कपूर का रिवेंज मोड देखने को मिलेगा। शाहिद के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और उनके करियर की सबसे साहसी परफॉर्मेंस में से एक से दर्शकों को काफी एसपेक्टेशन है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग