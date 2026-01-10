10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

शाहिद कपूर के खूंखार अवतार ने बढ़ाई हलचल, O’Romeo का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर आउट

O'Romeo Teaser Out: शाहिद कपूर की मच-अवेटेड फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें एक तरफा प्यार, दर्द और रिवेंज की झलक मिलती है, वहीं शाहिद कपूर बेहद वायलेंट अंदाज में नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 10, 2026

Shahid Kapoor starrer O'Romeo Teaser Out

‘ओ रोमियो’ का टीजर आउट। एक्शन मोड में दिखे शाहिद कपूर (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

O'Romeo Teaser Release: बीते कल, शुक्रवार को शाहिद कपूर का लुक लॉन्च करने के बाद आज ‘ओ’ रोमियो’ के मेकर्स ने इस मच-अवेटेड फिल्म का टीजर रिलीज किया है। करीब 1 मिनट 35 सेकंड लंबे इस टीजर में फिल्म के दमदार एक्शन और ड्रामा की झलक देखने को मिलती है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड एक प्रभावशाली रिवेंज रोमांस है।

टीजर में वायलेंट नजर आए शाहिद

टीजर को देखकर लगता है यह फिल्म एकतरफा प्यार, उससे जुड़े इमोशंस और ठुकराए जाने के दर्द की कहानी है। टीजर में शाहिद कपूर का लुक बेहद इंटेंस नजर आता है। उनके शरीर पर बने टैटू और उनका वायलेंट अंदाज इस कैरेक्टर को और भी खतरनाक बनाता है ।

टीजर में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की झलक भी दिखाई गई है, जिसमें तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी और तमन्नाह भाटिया शामिल हैं। इसके अलावा फरीदा जलाल भी टीजर में अपने बेहद आक्रामक और चौंकाने वाले अवतार में नजर आती हैं। वह डायलॉग बोलते हुए दिखाई देती हैं “प्यार में उठो तो तुम रोमियो हो और उसमें डूब जाओ तो तुम च***या हो।”

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की चौथी फिल्म

‘ओ’ रोमियो’ शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की साथ में चौथी फिल्म है। इससे पहले यह जोड़ी ‘कमीने’ (2009), ‘हैदर’ (2014) और ‘रंगून’ (2017) फिल्मों में साथ काम कर चुकी है। इन सभी फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों से सराहना मिली थी और ‘हैदर’ को 5 नेशनल अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया था।

'ओ’ रोमियो' के बारे में

इस फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जबकि इसे साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। यह विशाल भारद्वाज और साजिद नाडियाडवाला पहली बार इस फिल्म से साथ में आ रहे हैं । वहीं ‘रंगून’ के बाद शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज लगभग 8 साल बाद फिर से साथ आए हैं। इसके अलावा, तृप्ति डिमरी का यह शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज के साथ पहला कोलैबोरेशन है।

जानें कब होगी रिलीज?

‘ओ’ रोमियो’ 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बार वैलेंटाइन डे पर रोमांस के बजाय दर्शकों को शाहिद कपूर का रिवेंज मोड देखने को मिलेगा। शाहिद के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और उनके करियर की सबसे साहसी परफॉर्मेंस में से एक से दर्शकों को काफी एसपेक्टेशन है।

ये भी पढ़ें

सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी फेमस मॉडल हैं लेस्बियन? सामने आकर बताया सच
हॉलीवुड
Model Kendall Jenner Revealed Her Sexuality said i am not lesbian she work with sushant singh rajput

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

शाहिद कपूर

शाहिद कपूर

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

10 Jan 2026 02:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शाहिद कपूर के खूंखार अवतार ने बढ़ाई हलचल, O’Romeo का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर आउट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बचपन में बनी स्टार…फिर गुमनामी से ‘दंगल’ में यूं पलटी किस्मत, इस एक्ट्रेस की मुश्किल दौर को जान दंग रह जाएंगे आप

बचपन में बनी स्टार...फिर गुमनामी से दंगल में यूं पलटी किस्मत, इस एक्ट्रेस की मुश्किल दौर को जान दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड

Toxic टीजर में यश की कार वाली वायरल गर्ल कौन? जिसने इंटरनेट पर मचा दी है हलचल

Toxic टीजर में यश की कार वाली वायरल गर्ल कौन? जिसने इंटरनेट पर मचा दी है हलचल
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन को देख टूट पड़ी भीड़, चलना भी हुआ मुश्किल, वीडियो आया सामने

Amitabh Bachchan Mobbed by fans at Surat Airport upon his arrival for ISPL people concern
बॉलीवुड

क्या ‘धुरंधर 2’ के वजह से ‘टॉक्सिक’ और ‘आवारापन 2’ हुई पोस्टपोन, मुकेश भट्ट ने बताई वजह मची सनसनी

Mukesh Bhatt on Awarapan 2 Delay
बॉलीवुड

देसी गानों ने वर्ल्ड क्लब में मारी एंट्री, ‘रोजा’ ने दुनिया के ’10 बेस्ट साउंडट्रैक’ में बनाई जगह, टुटे इंटरनेशनल रिकॉर्ड

देसी गानों ने वर्ल्ड क्लब में मारी एंट्री, 'रोजा' ने दुनिया के '10 बेस्ट साउंडट्रैक' में बनाई जगह, टुटे इंटरनेशनल रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.