Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान खान के घर Beef बनता था… मैंने खाया है- दबंग के डायरेक्टर ने किया दावा, कहा- इसके गले में पट्टा डालूंगा

Beef Controversy: सलमान के पिता सलीम खान ने पिछले दिनों कहा था, हमारे घर पर ‘बीफ’ नहीं बनता है। अब इस दावे को ‘दबंग’ फिल्म के डायरेक्टर ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा, “उनके घर पर बनता है, मैंने खाया है।”

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 10, 2025

Beef-Controversy

‘बीफ’ कंट्रोवर्सी: बाएं तरफ सलमान और उनके पिता सलीम खान। दाएं तरफ दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप

Bollywood Controversy: ‘दबंग’ फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने न सिर्फ सलीम खान के ‘बीफ’ वाली बात का खंडन किया है, बल्कि सलमान खान को भी आड़े हाथ लिया है।

अभिनव कश्यप का दावा

पिछले महीने सलमान के पिता सलीम खान ने दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि आज तक मैंने और मेरे परिवार ने कभी भी गोमांस नहीं खाया है। मैं जानता हूं कुछ मुस्लिम खाते हैं लेकिन हम नहीं खाते।

उनके इस बात को झूठा करार देते हुए ‘दबंग’ फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने ‘बॉलीवुड ठिकाना’ को दिए इंटरव्यू में कहा, “ इसके घर में डेली तीतर-बटेर-खरगोश-मटन और बीफ सब बनता था, मैंने खाया है।”

उन्होंने आगे कहा, “सलमान की माता सुशीला चरक जिन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मैं क्या करूं बाप हिरण बचाता है और बेटा हिरण मारता है।”

सलमान की धोती खोली थी अब लंगोट खोलूंगा…

अभिनव कश्यप ने सलमान खान को लेकर कहा, “पहले इसकी धोती खोली थी अब लंगोट खोलूंगा। इसका करियर तो डस्ट में था, सड़क पर पड़ा था… अहान पांडे आ गया न, इससे अब इनको ईर्ष्या होगी। क्योंकि असली टाइगर तो ये बना बैठा है। सुल्तान-सिकंदर सब ये बना बैठा है। क्यों सलामन खान जैसा अपराधी 20-20 साल 25-25 साल से बाहर खुल्ला घूम रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे सलमान बुढ़ऊ तो 60 साल के हो गया है, इसका केस (Blackbuck Poaching Case) वापस खुलना चाहिए, इसे जोधपुर जेल में होना चाहिए।

लोग मुझे कहते हैं, अरे… सर जी आप तो धोती खोल रहे हो। तब मैं कहता हूं- “अभी तो धोती खोली है, अब लंगोट भी खोलूंगा। इसके गले में पट्टा डालूंगा।”

शाहरुख पर भड़के डायरेक्टर

सलमान के बाद डायरेक्टर ने शाहरुख खान को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “ शाहरुख को भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं। ये कम्युनिटी सिर्फ लेना जानती है।”

ये भी पढ़ें

‘सलमान खान बदतमीज और गंदा इंसान है…’, चर्चा में एक बार फिर डायरेक्टर का बयान
बॉलीवुड
Salman Khan Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

सलमान खान

शाहरुख़ खान

Updated on:

10 Oct 2025 03:19 pm

Published on:

10 Oct 2025 02:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान के घर Beef बनता था… मैंने खाया है- दबंग के डायरेक्टर ने किया दावा, कहा- इसके गले में पट्टा डालूंगा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इन फिल्मों और सीरीज के आगे फीका हैं हॉरर जॉनर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर पिक्चर्स का देखें अनोखा जलवा

इन फिल्मों के आगे फीका हैं हॉरर जॉनर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हिट मूवी का देखें अनोखा जलवा
बॉलीवुड

रणबीर कपूर ने नेपोटिज्म प्रोडक्ट होने पर दिया बयान, बोले- इंडस्ट्री में रहने के लिए पहचान और टैलेंट…

रणबीर कपूर ने नेपोटिज्म प्रोडक्ट होने पर दिया बयान, बोले- इंडस्ट्री में रहने के लिए पहचान और टैलेंट...
बॉलीवुड

‘आखिर क्यों लगाती हो सिंदूर?’ राष्ट्रपति के पूछने पर रेखा ने बताई थी वजह और क्या है इसका राज

आखिर क्यों लगाती हो सिंदूर राष्ट्रपति के पूछने पर रेखा ने बताई थी वजह और क्या है इसका राज
बॉलीवुड

कैंसर के खौफनाक सफर को याद करते हुए, सोहा अली खान ने बताया मां का जानलेवा बीमारी से जंग का दर्दनाक सच

कैंसर के खौफनाक सफर को याद करते हुए, सोहा अली खान ने बताया मां का जानलेवा बीमारी से जंग का दर्दनाक सच
बॉलीवुड

Karwa Chauth 2025: सोनम कपूर से लेकर ट्विंकल खन्ना तक, वो एक्ट्रेसेस जो उड़ा चुकी हैं करवा चौथ का मजाक

Sonam Kapoor and Twinkle Khanna
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.