सलमान खान के घर Beef बनता था… मैंने खाया है- दबंग के डायरेक्टर ने किया दावा, कहा- इसके गले में पट्टा डालूंगा

‘बीफ’ कंट्रोवर्सी: बाएं तरफ सलमान और उनके पिता सलीम खान। दाएं तरफ दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप
Bollywood Controversy: ‘दबंग’ फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने न सिर्फ सलीम खान के ‘बीफ’ वाली बात का खंडन किया है, बल्कि सलमान खान को भी आड़े हाथ लिया है।
पिछले महीने सलमान के पिता सलीम खान ने दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि आज तक मैंने और मेरे परिवार ने कभी भी गोमांस नहीं खाया है। मैं जानता हूं कुछ मुस्लिम खाते हैं लेकिन हम नहीं खाते।
उनके इस बात को झूठा करार देते हुए ‘दबंग’ फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने ‘बॉलीवुड ठिकाना’ को दिए इंटरव्यू में कहा, “ इसके घर में डेली तीतर-बटेर-खरगोश-मटन और बीफ सब बनता था, मैंने खाया है।”
उन्होंने आगे कहा, “सलमान की माता सुशीला चरक जिन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मैं क्या करूं बाप हिरण बचाता है और बेटा हिरण मारता है।”
अभिनव कश्यप ने सलमान खान को लेकर कहा, “पहले इसकी धोती खोली थी अब लंगोट खोलूंगा। इसका करियर तो डस्ट में था, सड़क पर पड़ा था… अहान पांडे आ गया न, इससे अब इनको ईर्ष्या होगी। क्योंकि असली टाइगर तो ये बना बैठा है। सुल्तान-सिकंदर सब ये बना बैठा है। क्यों सलामन खान जैसा अपराधी 20-20 साल 25-25 साल से बाहर खुल्ला घूम रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे सलमान बुढ़ऊ तो 60 साल के हो गया है, इसका केस (Blackbuck Poaching Case) वापस खुलना चाहिए, इसे जोधपुर जेल में होना चाहिए।
लोग मुझे कहते हैं, अरे… सर जी आप तो धोती खोल रहे हो। तब मैं कहता हूं- “अभी तो धोती खोली है, अब लंगोट भी खोलूंगा। इसके गले में पट्टा डालूंगा।”
सलमान के बाद डायरेक्टर ने शाहरुख खान को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “ शाहरुख को भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं। ये कम्युनिटी सिर्फ लेना जानती है।”
