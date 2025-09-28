Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘सलमान खान बदतमीज और गंदा इंसान है…’, चर्चा में एक बार फिर डायरेक्टर का बयान

Salman Khan News: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ने सलमान को बताया था बदतमीज और गंदा इंसान, अब इस पर एक्टर ने पलटवार किया है। ‘बिग बॉस 19’ के मंच से उन्होंने इशारों ही इशारों में डायरेक्टर को नसीहत दे डाली।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Sep 28, 2025

Salman Khan Controversy

सलमान खान-अभिनव कश्यप विवाद (सोर्स: एक्स)

Salman Khan Controversy: भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या ट्रेलर रिलीज नहीं है बल्कि निजी जिंदगी से जुड़ा मामला है। जी हां, पिछले दिनों 'दबंग' फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान पर तीखी टिप्पणी करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे, अब इसका एक्टर ने करारा जवाब दिया है।

डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान को क्या कहा था?

दबंग' फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने 'स्क्रीन' मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सलमान के लिए 'गुंडा', 'बदतमीज' और 'गंदा इंसान' जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सलमान (Salman Khan) को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो फिल्मों में आने का एहसान जताते हैं। असल में उन्हें सेलिब्रिटी की ताकत पसंद है, एक्टिंग नहीं। वो एक गुंडा है। लेकिन मुझे 'दबंग' से पहले ये पता नहीं था। सलमान बदतमीज है और गंदा इंसान भी है। उनकी फैमिली ने मेरा करियर बर्बाद कर दी।

सलमान ने किया पलटवार

‘बिग बॉस 19’ के ‘वीकेंड का वार’ (Bigg Boss 19) में एक दिलचस्प पल देखने को मिला, जब कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने सलमान खान से अपने बर्थडे पर खास रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि वह उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लें।

इस दौरान सलमान (Salman Khan) ने भी बिना नाम लिए ‘दबंग’ डायरेक्टर अभिनव कश्यप के हालिया आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “कुछ लोग जो मुझसे जुड़े थे, आजकल बैठकर अजीब-अजीब (उटपटांग) बातें कर रहे हैं। पहले मेरी तारीफ करते थे और अब उल्टा बोल रहे हैं। पॉडकास्ट में जाकर अंट-शंट बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को कोई काम नहीं है।"

सलमान यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे नसीहत देते हुए कहा, “मेरी सबसे बड़ी दरख्वास्त है कि जिंदगी में काम से बेहतर कुछ नहीं। चाहे हालात जैसे भी हों, सुबह उठो, नहाओ और काम पर लग जाओ।”

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

सलमान खान

Updated on:

28 Sept 2025 05:20 pm

Published on:

28 Sept 2025 04:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'सलमान खान बदतमीज और गंदा इंसान है…', चर्चा में एक बार फिर डायरेक्टर का बयान

