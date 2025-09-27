Patrika LogoSwitch to English

Weekend Ka Vaar में गौहर खान ने किसका चेहरा किया बेनकाब, बोलीं- आपका कैरेक्टर दोगला…

Bigg Boss 19 Updates: रियलिटी शो बिग बॉस 19 ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में गौहर खान का रौद्र रूप देखने को मिला। पहले तो उन्होंने आवेज को अल्टीमेटम दिया और फिर अमाल मालिक की क्लास लगाई।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 27, 2025

Bigg Boss 19 Updates
गौहर खान ने अमाल मालिक की लगा दी क्लास (सोर्स: कलर्स)

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: रियलिटी शो बिग बॉस 19 में सबकी क्लास लगाने आ रही हैं गौहर खान। जी हां, इस बार ‘वीकेंड का वार’ (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में 'बिग बॉस 7' की विनर और एक्ट्रेस गौहर खान नजर आएंगी। शो में वह अपने देवर अवेज दरबार और कंटेस्टेंट अमाल मलिक से रूबरू होंगी और उन्हें आईना दिखाती नजर आएंगी।

मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूं जब…

चैनल द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक प्रोमो में होस्ट सलमान खान अवेज से कहते सुनाई दे रहे हैं- “मैं आपकी मदद तभी कर सकता हूं जब आप खुद की मदद करेंगे। जैसा आप पूरे हफ्ते अपने मुद्दे में कुछ नहीं बोले। आपने पूरे हफ्ते अपनी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा, वैसे ही मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा।”

इसके बाद गौहर स्टेज पर आती हैं और अवेज से पूछती हैं कि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा?

गौहर ने कहा, "आपको यहां पर क्या हो रहा है अवेज। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप बिल्कुल चुप हो जहां पर असल में बोलना चाहिए। अगर आप हार गए हैं तो इस शो में आगे आपका कोई मौका नहीं है।”

अमाल का चेहरा किया बेनकाब

गौहर ने अमाल से भी बात की, जिन्हें अक्सर शो में अवेज पर निशाना साधते देखा गया है। गौहर, अमाल से कहती हैं- "अमाल आपका जो किरदार आ रहा है वो बहुत ज्यादा दोगला आ रहा है और आप किसी के नहीं हैं।”

अमाल-तान्या की भिड़ंत

इससे पहले एक और वीडियो (Video) सामने आया था, जिसमें अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद तान्या रोने लगीं। हालांकि, उन्हें अमाल मलिक लड़ाई-झगड़े के बाद गले लगाकर चुप कराते दिखे। बता दें शो में दोनों को एक कपल की तरह लोग देख रहे हैं।

