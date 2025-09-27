Weekend Ka Vaar में गौहर खान ने किसका चेहरा किया बेनकाब, बोलीं- आपका कैरेक्टर दोगला…

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: रियलिटी शो बिग बॉस 19 में सबकी क्लास लगाने आ रही हैं गौहर खान। जी हां, इस बार ‘वीकेंड का वार’ (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में 'बिग बॉस 7' की विनर और एक्ट्रेस गौहर खान नजर आएंगी। शो में वह अपने देवर अवेज दरबार और कंटेस्टेंट अमाल मलिक से रूबरू होंगी और उन्हें आईना दिखाती नजर आएंगी।